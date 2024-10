Voltri, automobilista perde il controllo dell’auto e finisce cappottata

Genova. Incidente sabato mattina lungo l’Aurelia a Voltri, all’altezza di Crevari, dove un’auto è finita cappottata in mezzo alla strada.

A bordo della macchina viaggiava una donna, che è stata estratta dall’abitacolo dai soccorritori e accompagnata all’ospedale di Voltri in codice giallo: non è in gravi condizioni, nonostante l’impatto.

Presenti sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto. Al vaglio la dinamica dell’incidente, anche se dalle prime ricostruzioni sembra non siano coinvolti altri mezzi.