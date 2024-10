Volantino con logo del comune e “grazie Bucci”, esplode la polemica. Lo staff del sindaco: “Noi parte lesa”

Genova. A poche ore dal silenzio elettorale, esplode una nuova polemica politica sulla campagna elettorale oramai agli sgoccioli. Tutto nasce durante la festa per la riapertura del Teatro Verdi di Sestri Ponente, avvenuta ieri pomeriggio nel cuore del quartiere. Durante l’evento, infatti, è circolato un volantino con il logo del Comune di Genova in cui veniva annunciata la riapertura del teatro e in calce, compariva la scritta “Grazie Bucci”.

Un’uscita che non è passata inosservata ai rappresentanti dell’opposizione, su tutti Filippo Bruzzone, consigliere comunale per l’Alleanza RossoVerde e Sara Tassara, consigliera municipale, che hanno immediatamente denunciato l’accaduto: “Chiediamo al sindaco-candidato una spiegazione immediata sull’accaduto”. Spiegazione che è arrivata a breve giro da parte dello staff dello stesso sindaco: “Non sappiamo chi possa aver distribuito quei volantini e non eravamo a conoscenza di questa iniziativa. Ci riteniamo parte lesa“.

“Nessuno, ora, vuole assumersi la responsabilità di un gesto gravissimo – ha commentato poi Sara Tassara – La verità è che Bucci e i suoi sodali da tempo immemore ormai manifestano una grande allergia alle regole istituzionali, allergia che tocchiamo con mano quotidianamente anche in Municipio”.