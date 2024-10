Ancora un incidente sul lavoro: operaio cade da un palo e batte la testa a Vobbia

Vobbia. Ancora un incidente sul lavoro nel territorio della provincia di Genova, questa volta a Vobbia, in alta valle Scrivia, dove martedì mattina un operaio è caduto mentre stava lavorando a un palo della luce in località Arezzo.

L’uomo, 26 anni, ha perso l’equilibrio ed è caduto da circa due-tre metri di altezza battendo la testa. Soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Ronco Scrivia e dall’automedica inviate sul posto dal 118, per lui è stato disposto per precauzione il trasporto in ospedale con l’elicottero Drago.

Presenti sul posto anche gli ispettori del nucleo Psal della Asl 3 per accertare la dinamica dell’incidente. Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro che si è registrato nell’ultimo mese, periodo in cui se ne sono verificati due mortali.

Lunedì mattina un operaio di 30 anni è morto in un incidente stradale sulla A10 mentre stava raggiungendo un cantiere in cui doveva prendere servizio, lo scorso ha invece perso la vita Marco Ricci, operaio di 39 anni che stava lavorando nel cantiere del Memoriale ed è precipitato nella tromba dell’ascensore in costruzione della futura ludoteca.