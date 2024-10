Vittoria Bucci, l’ex presidente Toti esulta: “Fermata l’onda giustizialista, moralista e populista”

Liguria. “C’è un po’ di malinconia ma anche tanta soddisfazione: gli elettori hanno scelto di fermare l’onda giustizialista, moralista e populista che cavalcando un’inchiesta sperava di riportare la Liguria nel passato”.

È questo il commento dell’ex presidente di Regione Giovanni Toti sull’esito delle elezioni regionali, che hanno scelto nuovamente il centrodestra ed eletto Marco Bucci alla guida della Liguria.

“Oggi, amici miei, – ha proseguito Toti, – si chiude un’epoca della nostra regione e della mia vita. Dopo nove anni davvero straordinari nella loro drammaticità e nella loro bellezza, la Liguria ha un nuovo presidente scelto dai suoi cittadini”.

Su Bucci: “I cittadini hanno scelto di affidare il futuro a Marco Bucci, con cui ho condiviso tante drammatiche vicende, a partire dal ponte Morandi, ma anche tante soddisfazioni per i risultati raggiunti. So che custodirà questa terra con tutto l’impegno e l’amore possibili”.

Quindi, un pensiero rivolto a chi lo ha sempre sostenuto, anche nei momenti difficili: “Sono particolarmente orgoglioso, – ha aggiunto ancora l’ex governatore, – delle donne e degli uomini che hanno condiviso con me questa straordinaria storia. Sono la nuova classe dirigente e la speranza che da questa esperienza possa nascere una politica nuova, fatta di responsabilità, di passione, lontana da ogni opportunismo e ipocrisia. Per me resteranno gli amici che mi hanno accompagnato nei momenti belli e difeso come leoni nei momenti più brutti”.

E la conclusione: “Oggi, con la serenità di chi ha dato tutto quello che poteva, torno alla mia vita, alla mia professione, alle mie passioni: la comunicazione, il giornalismo, la televisione, la scrittura, certo, da ottimista quale sono, che la vita dopo qualche amarezza mi riserverà nuove soddisfazioni. Non rinuncerò mai a dire la mia idea, senza ipocrisia, da cittadino e da professionista, perché la politica è una passione che si coltiva anche senza una sedia sotto il sedere”, ha concluso Toti.