Alla scoperta della storia del porto di Genova, tornano le visite “Di molo in molo”

Genova. Appuntamento Domenica 6 ottobre alle ore 9.30 in Darsena (Calata De Mari di fronte al museo del mare Galata) per scoprire l’area del porto antico come era un tempo: un brulicare di uomini, merci, navi, chiatte, binari, vagoni, “energia” per movimentare le gru.

Tornano le visite guidate di Inge, associazione per la diffusione della cultura e la promozione del patrimonio industriale di Genova.

“Insieme alla storia, impariamo a leggere il paesaggio, a immaginare suoni, rumori e storie del lavoro, a riflettere sul rapporto uomo‐macchina – spiegano da Inge – tracciamo le trasformazioni nei secoli, il rapporto con la città, i lavori portuali che animavano il porto antico”.

La visita sarà curata da Claudia Habich. Il percorso è scritto da Guido Rosato; strutturato e promosso da Associazione inGE; e disponibile come pubblicazione/guida edita da SAGEP Editore.

Tutti i partecipanti al percorso hanno il -20% sulla pubblicazione (comunicando l’interesse in fase di prenotazione)

Scrivi a percorsi@inge-cultura.org per informazioni e prenotazioni.