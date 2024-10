“Vignette, garbo e ironia”, la mostra dedicata ad Antonio Tubino si sposta a Sestri Ponente

Genova. Vignette, garbo e ironia, la mostra dedicata ad Antonio Tubino e ospitata a Palazzo Tursi fino allo scorso 29 settembre, riporta “a casa” il compianto vignettista genovese.

Da oggi, infatti, i 22 pannelli che riproducono alcuni dei disegni più divertenti e graffianti di Tubino – storico collaboratore della Settimana Enigmistica e di altre importanti testate nazionali – sono esposti nelle vetrine dei negozi del Civ Sestri Ponente di Confcommercio.

Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa consentiranno dunque di dare continuità a un’esposizione che aveva riscosso un importante successo di pubblico e dedicata a uno dei maestri indiscussi del vignettismo italiano, autore di oltre 40mila disegni in 60 anni di carriera e originario proprio del quartiere di Sestri Ponente.

Dopo la prima mostra allestita nei locali dell’Università Popolare Sestrese, l’assessorato alle Tradizioni del Comune di Genova aveva organizzato a settembre un’esposizione di ampio respiro nell’atrio di Palazzo Tursi: un luogo molto caro a Tubino che aveva lavorato a lungo come dipendente dell’ufficio comunale Catasto e Patrimonio.

E proprio a Tursi, durante il vernissage della mostra, era arrivato da familiari, amici, colleghi ed estimatori l’appello a dare un futuro alle decine di vignette di Tubino stampate sui pannelli espositivi, che ora sono pronte a regalare un sorriso a moltissime altre persone dopo il boom di visitatori registrato in via Garibaldi.

“Sono orgogliosa e felice di essere riuscita a mantenere la promessa, fatta il giorno dell’inaugurazione della mostra, di portare “a casa” le vignette di Antonio Tubino, legatissimo per tutta la vita alla sua Sestri Ponente – dichiara l’assessora comunale alle Tradizioni e al Commercio Paola Bordilli – Mi è venuto naturale pensare ai negozianti di Sestri che, con il loro fare rete sul territorio, accoglieranno in tutto il quartiere le più divertenti vignette di Tubino tratte dalla recente esposizione Vignette, garbo e ironia allestita a Palazzo Tursi, facendo sorridere clienti e semplici passanti che – prosegue l’assessore – verranno catturati dall’inconfondibile stile di questo grande disegnatore, storico collaboratore della Settimana Enigmistica e icona del vignettismo italiano. Ringrazio la presidente Monia Modarelli, tutto il Civ Sestri Ponente e la Confcommercio per avere aderito a questa mia proposta che celebra un grande artista capace di far sorridere diverse generazioni di grandi e piccini, facendo ironia sui vizi e sulle virtù dell’Italia della nostra Genova di cui è stato uno straordinario portabandiera. Grazie di cuore, infine, alla famiglia Tubino, per avere sostenuto fin dal primo giorno questo importante progetto di valorizzazione della figura e delle opere di un grande genovese, e un ringraziamento anche all’Università Popolare Sestrese per avere colto fin dall’inizio l’importanza di Tubino per Genova e, in particolare, per Sestri Ponente”.

“Il Cuv di Sestri Ponente ringrazia l’assessore, l’assessorato tutto e la famiglia Tubino per questa importante iniziativa – sottolinea Monia Modarelli, presidente del Civ Sestri Ponente – In questo momento, più che mai, abbiamo bisogno di tenere il nostro territorio vivo e vitale e quale occasione migliore se non una mostra itinerante del noto vignettista Tubino. La collaborazione tra le istituzioni ed il Civ ha dato e continua a dare sempre buoni frutti e, per questo, mi permetto di ringraziare personalmente l’assessore”.