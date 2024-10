Viabilità, code a san Benigno e in uscita al casello di Genova Ovest

Genova. Mattinata difficile per la viabilità relativa al nodo di San Benigno e allo svincolo di Genova Ovest, dove si stanno verificando code e disagi in uscita con ripercussioni per le tratte finali di A7 e A10 in prossimità del casello.

A generare questa congestione, sostanzialmente il traffico portuale che sta di fatto appesantendo la viabilità di tutto il nodo, costringendo anche il traffico leggero a lunghe attese.

Al momento regolare la situazione nelle altre tratte della Liguria, nonostante scambi di carreggiata e cantieri in A26