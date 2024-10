Via Piacenza, uomo annuncia il suicidio alla fidanzata: salvato in extremis dai vigili del fuoco

Genova. Ha inviato un messaggio alla fidanzata per annunciare che si sarebbe tolto la vita, ma i vigili del fuoco sono arrivati in tempo e gliel’hanno salvata.

Protagonista ieri sera un uomo residente in via Piacenza, nel quartiere genovese di San Gottardo in Valbisagno.

L’allarme è scattato quando la donna ha capito le intenzioni del compagno: voleva tentare il suicidio con un’overdose di farmaci. A quel punto è scattata la chiamata al 112 e i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto.

I pompieri, dato che nessuno apriva la porta di casa, hanno sfondato una finestra e lo hanno trovato disteso sul letto. L’uomo è stato così affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno portato all’ospedale Galliera. Da quanto risulta, non sarebbe più in pericolo di vita.