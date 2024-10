“Colata” di colla in via Buozzi, asfalto da rifare e cantiere lampo: disagi al traffico

Genova. Un po’ di disagi al traffico nella zona di via Buozzi per un cantiere “imprevisto” allestito dopo che un autocarro, mercoledì mattina, ha sversato colla sulla strada.

Lo sversamento accidentale si è verificato intorno alle 12 nel tratto iniziale di via Buozzi, sulla carreggiata in direzione ponente. Sul posto oltre alla polizia locale erano intervenuti gli uomini di Aster, che dopo diversi tentativi di pulizia meccanica si sono visti costretti a scarificare l’asfalto per rimuovere la colla e garantire la sicurezza stradale.

È stato quindi allestito un cantiere, e gli operai giovedì mattina hanno iniziato a rimuovere l’asfalto per procedere poi con la nuova asfaltatura. Sul tratto si procederà dunque lungo una sola corsia sino al completo ripristino.