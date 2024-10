Vela, Campionato della Lanterna: vincono Ziggy, Imxtinente, J-Bes e Jaws

Genova. Ziggy (ORC Gran Crociera), Imxtinente (ORC Regata), J-Bes (J 80) e Jaws (J 24). Sono loro gli equipaggi vincitori del 12° Campionato della Lanterna, inserito nel programma degli eventi di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” .

La rassegna velica d’altura, curata dal Circolo Nautico Mandraccio con la collaborazione del Comune di Genova, della Porto Antico spa e del Waterfront Sailing Club Genova, va in archivio dopo due week end di regate: 7 per gli ORC Gran Crociera, 6 per gli ORC Regata, 3 per i J80 e i J24, abbinati a una veleggiata nella giornata di ieri. J Blu di Luca Dotto (Il Pontile) conquista il Trofeo Phase ed è premiato dall’ingegner Marco Venturini, amministratore di Phase Motion Control, in occasione del crew party organizzato proprio sabato sera nei locali dell’azienda genovese.

Imxtinente di Adelio Frixione (YCI) firma la classe ORC Regata, mettendosi in evidenza con un primo, un secondo e un quarto posto. Secondo nella classifica generale è Bonnie di Federico Barbieri (YC Sanremo), nel week end protagonista con un primo, un terzo e un quarto posto. Terzo posto per J Blu, quarto Tekno di Piero Arduino (LNI Genova) che è vincitore della quarta prova.

Festa grande per Ziggy di Andrea Nasuti (CN Vadese), primo nella generale ORC Gran Crociera e in grado di firmare i successi della quinta e settima prova. La sesta va, invece, a Zero in Condotta di Alessio Arru (ANSD), secondo nel ranking finale davanti a Manu di Fulvio Sposaro (CN Marina Genova Aeroporto).

J Bes di Eros Rossi (CV Sori) va a segno nel J 80 con tre vittorie in altrettante prove, seguito in classifica da Tabu J di Gianmaria Pantella (LNI Santa Margherita Ligure) e Jayrose di Simone Agrosi (LNI Genova). Jaws di Mori e Varini (Centro Velico Elbano) conquista la leadership nella classe J 24 con due primi e un secondo posto: seguono Be Beef di Gian Bartolo Barnao (LNI Genova) e Be Quiet di Rolando Ballero (LNI Genova).

“Siamo stanchi ma felici per l’esito di questo 12° Campionato della Lanterna, premiato anche dalle condizioni meteorologiche con tante prove che hanno reso contenti ed esaltato le qualità tecniche dei nostri partecipanti – sorride Gianluca Boschini, team leader del Comitato Organizzatore – Questo successo, nel segno della passione e dell’amore per la Vela d’altura, è stato reso possibile dal supporto di istituzioni, sponsor, partner e le società veliche amiche. In particolare, desideriamo ringraziare Phase e a Compagnia del Pesto perché il momento conviviale di sabato sera, con intrattenimento musicale, ha registrato una presenza numerosa”.

Le barche partecipanti al 12° Campionato della Lanterna sono state ospitate gratuitamente nell’area della Fiera di Genova e nel nuovo Porto Carlo Riva di Rapallo.

Prossimo appuntamento sabato e domenica con una regata WASZP (classe protagonista con gli allenamenti durante il 12° Campionato della Lanterna) Internazionale Open organizzata da Waterfront Sailing Club Genova in collaborazione con C.N. Mandraccio. Tra i protagonisti, Federico Bergamasco, campione mondiale Under 21 (bronzo assoluto), campione italiano assoluto e under 21.

Un appuntamento realizzato con il supporto di LNI Genova Centro, CN Rapallo, LNI Genova Sestri, Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, ANSD, CN Luigi Rum, ASPER, CN Ilva e Associazione Il Pontile e con il sostegno di Phase Motion Control, Mostes, Toio, Porto Carlo Riva e Compagnia del Pesto.