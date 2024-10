Valpolcevera, coppia sorpresa in flagrante mentre ruba su un’auto

Genova. La Polizia di Stato ha denunciato una 20enne italiana e un 34enne ecuadoriano, entrambi senza fissa dimora, per furto aggravato in concorso.

Questa notte, intorno alle 2, le volanti dell’U.P.G.S.P. e del commissariato Cornigliano sono intervenute in via Carnia, a Rivarolo, in Valpolcevera.

Un residente aveva visto, dal proprio balcone, tre persone che, dopo essersi introdotte in un’auto in sosta, stavano cercando di aprire le portiere di altri veicoli.

Grazie alla dettagliata descrizione del residente, gli agenti sono riusciti a individuare due dei tre sospettati.

All’interno delle tasche avevano ancora denaro e alcuni oggetti poi riconosciuti dal proprietario dell’auto rovistata.

Condotti in questura, il 34enne è risultato già destinatario di obbligo di presentazione e la sua posizione sul territorio è ora al vaglio dell’ufficio Immigrazione.