Valpolcevera, Bevilacqua (Lega): “Completato attraversamento via Gallino grazie al Mit

Genova. “Nei giorni scorsi è stato completato il potenziamento dell’attraversamento di Via Natale Gallino, a Pontedecimo, in Val Polcevera”.

Lo dice in una nota Alessio Bevilacqua, consigliere comunale della Lega delegato allo sviluppo e tutela delle vallate.

“Questo intervento fa parte dei 30 previsti in città e che sono in fase di realizzazione grazie al finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha destinato al Comune di Genova per questi lavori 1.030.240 euro. attraversamenti pedonali in via Gallino, all’altezza del civico 28.

“Tra gli altri spazi su cui il Comune interverrà si segnalano anche via Reta/Barchetta, via Gallino dal civico 28 e via Campomorone/Benedetto di Cesino. Sono molto soddisfatto visto che avevo avuto modo di indicare la difficile situazione di Via Gallino (come di altre parti della città) dove il problema dell’alta velocità e la composizione della strada rende critico questo attraversamento. Grazie all’impegno del ministro Salvini e del vice ministro Rixi per il nostro territorio e per la sicurezza dei cittadini”.