Valletta Cambiaso, il Comune ritira la concessione ai gestori: “Decadenza per inadempienza”

Genova. Decadenza dalla concessione e conseguente ordine di sgombero forzato se gli spazi non verrano rilasciati entro i termini: il Comune di Genova interviene “a gamba tesa” nella gestione di Valletta Cambiaso, il complesso sportivo nel cuore di Albaro che ogni anno ospita il torneo di tennis Aon Open Challenger e che quest’anno per la prima volta ha ospitato il torneo internazionale di Padel P2.

Il complesso di via Ricci, di proprietà comunale, dal 2018 è affidato alla società Cristoforo Colombo Beach Club srl come capofila dell’RTI costituito con Amaras s.r.l., con un canone di concessione di 8.800 euro annui (esclusa Iva) di durata ventennale che include l’intero parco pubblico con i campi da tennis, incluso il centrale Beppe Croce, e i locali annessi.

L’offerta tecnica prevedeva, a carico del gestore, lavori di riqualificazione che riguardavano gli spogliatoio e le gradinate del Beppe Croce, interventi sui campi esterni e sul parco con la sostituzione delle pavimentazioni sportive e l’installazione di una struttura di copertura. A oggi, fa sapere il Comune nella determinazione con cui sancisce la decadenza della concessione e lo sgombero forzato, “tali impegni risultano rispettati in minima parte”.

Per quanto riguarda le opere di edilizia interne, “risultano ancora da completare diversi interventi e in particolare del tutto ineseguito il secondo lotto relativo all’ala nord-est” ed “è rimasto del tutto ineseguito l’intervento di ristrutturazione del campo centrale Beppe Croce, corrispondente al valore di 284.584 euro”. Il Comune ricorda di avere sollecitato la società a provvedere circa un anno fa, ma “non ha provveduto all’esecuzione degli interventi oggetto dell’offerta adducendo giustificazioni non satisfattive”.

Il Comune ha inoltre citato “una generale carenza di manutenzione della struttura” riscontrata nel corso di un sopralluogo dello scorso luglio e di un successivo eseguito ad agosto: tra le criticità contestate, infiltrazioni, assenza di realizzazione dell’impianto di illuminazione del parco, scarsa manutenzione del verde, condizioni inadeguate degli spogliatoi e inadempienze relative agli adeguamenti sull’accessibilità dei servizi igienici per disabili.

“La concessionaria Colombo ha inserito, nelle proprie osservazioni, giustificazioni generiche e pretestuose per il mancato rispetto degli impegni assunti partecipando alla gara e presentando la propria offerta economicamente più vantaggiosa”, prosegue il Comune nella determinazione, in cui stabilisce che la Cristoforo Colombo Beach SSD possa continuare a gestire l’impianto in regime ordinario al massimo sino al 31 gennaio 2025, così da garantire la continuità del servizio pubblico. Nel frattempo l’amministrazione lavorerà a un bando per individuare un nuovo gestore.

Da parte della Cristoforo Colombo Beach SSD è arrivata una replica stringata, in attesa di capire meglio il da farsi: “Abbiamo investito molto in questi impianti, per cui non possiamo che dirci sorpresi da questo provvedimento – spiega Marco Grandi, interpellato da Genova24 – Il Comune ci aveva comunicato l’iter di inizio decadenza, e noi avevamo fatto presente che avremmo investito ancora. È vero che abbiamo ritardato alcune lavorazioni, per motivazioni che abbiamo esposto ,e ci siamo resi disponibili a completare il tutto, credo una cosa unica dall’esistenza di quell’impianto. Siamo entrati nel 2019 e l’impianto era in stato di abbandono, custodito da uno dei nostri avvalenti. Noi l’abbiamo riaperto e rifatto, sopra siamo entrati nel 2023, paradossalmente abbiamo impiegato più tempo a entrare che a uscire. Certamente tuteleremo la nostra società e stiamo valutando il ricorso, non riteniamo corretto essere presentati come inadempienti”.