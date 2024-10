Genova. La Valle Stura è ufficialmente Comunità Europea dello Sport 2026. I commissari di Aces Europe hanno inviato da Bruxelles le lettere con l’ufficializzazione dei titoli alle Comunità italiane candidate al premio European Community of Sport 2026, e tra le sette candidature vincenti c’è appunto anche la Valle Stura, in Liguria.

Il riconoscimento va dunque ai Comuni di Campo Ligure, Masone e Rossiglione: “Un grande orgoglio per tutta la Liguria che vede premiata la candidatura di una terra meravigliosa e dalla profonda vocazione sportiva come la Valle Stura – è il commento dell’assessora regionale allo Sport, Simona Ferro – Questa nomina premia il lavoro di squadra tra i Comuni e la Regione svolto in questi quattro anni e dà continuità a un percorso iniziato nel 2022 che ha visto riconoscimenti europei prestigiosi per Genova, Recco, i comuni del Tigullio e del Golfo Paradiso e l’intera Liguria, che nel 2025 sarà Regione Europea dello Sport”.

Oltre alla Valle Stura, le Comunità candidate sono Sport al Centro Trasimeno e Corciano, Sport è IN, Tre Province, Terra di Fiumi, Terre del Canavese e Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, che hanno portato a termine tutti gli step richiesti, dalla preparazione del dossier alla visita della Commissione di valutazione fino all’aggiudicazione del titolo arrivata oggi ai Comuni capofila dei singoli progetti.

Le Comunità candidate, spiega Aces, hanno saputo valorizzare il progetto attraverso la contaminazione dello sport con il turismo, la salute, l’integrazione e l’inclusione, veicolando attraverso il proprio tessuto sportivo quelle che sono le peculiarità del territorio e unendo le proprie forze al di là del colore partitico delle singole amministrazioni.