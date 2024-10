Valle Scrivia, Repetto e Bogliolo: “Il nostro impegno un biglietto integrato Amt Trenitalia e per la sicurezza del territorio”

Valle Scrivia. I candidati della lista Vince Liguria con Marco Bucci Presidente, Laura Repetto e Federico Bogliolo, annunciano il loro impegno congiunto per sostenere i residenti della Valle Scrivia attraverso interventi strategici su tre temi centrali: “Il miglioramento delle infrastrutture e della viabilità, il potenziamento dei presidi sanitari, la lotta al dissesto idrogeologico”.

Uno dei punti chiave del programma congiunto è la realizzazione di un biglietto integrato Amt Trenitalia, che collegherà l’intera area metropolitana di Genova e faciliterà gli spostamenti dei cittadini della Valle Scrivia.

“Oltre al miglioramento delle infrastrutture esistenti, vogliamo siglare una convenzione tra Trenitalia e Amt per consentire a chi utilizza i mezzi di trasporto di utilizzare un unico biglietto valido sia per i treni che per i bus in tutta la rete metropolitana. Questo migliorerà e incentiverà gli spostamenti da e verso il capoluogo” spiega Laura Repetto, candidata e Consigliera delegata della Città Metropolitana di Genova, residente a Busalla.

Il benessere dei cittadini passa anche da un miglioramento delle infrastrutture sanitarie. I candidati si impegnano a potenziare i presidi sanitari della Valle Scrivia, con particolare attenzione al servizio di automedica e al miglioramento dei servizi di emergenza e di assistenza sanitaria.

“È essenziale garantire ai residenti della valle l’accesso a servizi sanitari efficienti e tempestivi. Maggiori investimenti nella sanità locale e la realizzazione dell’ospedale di comunità permetteranno di affrontare le emergenze con rapidità, assicurando una copertura adeguata anche per le zone più isolate e sgravando così i sovraffollati ospedali e pronto soccorso cittadini” affermano Repetto e Bogliolo.

Infine Bogliolo, presidente del municipio Levante, sottolinea la necessità di un impegno congiunto tra Regione e Comuni dell’entroterra per la lotta dissesto idrogeologico e per il contenimento dei torrenti.

“Proponiamo di portare in Regione Liguria una politica di prevenzione e manutenzione più incisiva, con stanziamenti di maggiori fondi destinati ai Comuni, gli unici che hanno il polso del territorio ma che necessitano di un supporto e coordinamento regionale” conclude Bogliolo.