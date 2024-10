Uomo travisato rapina coppia di anziani in casa: sapeva dove erano i soldi della pensione

Genova. Non è una rapina convenzionale quella andata in scena qualche giorno fa in un’abitazione di Rivarolo, in Val Polcevera. E proprio per questo gli investigatori della sezione rapine della squadra mobile mantengono il più stretto riserbo.

Quello che si sa è che un uomo travisato si è fatto aprire da una coppia di pensionati e dopo averli minacciati di non muoversi è andato con passo sicuro verso il cassetto dove i due tenevano la pensione.

Ed è poi fuggito con un bottino di circa 1200 euro. La coppia non è stata picchiata ma all’arrivo delle volanti entrambi erano sotto shock visto che per lo spavento erano anche caduti. Indaga la squadra mobile.