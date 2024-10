Ucciso dal compagno di cella a Marassi, la Procura torna a indagare sugli allarmi inascoltati lanciati dagli altri detenuti

Genova. Omissioni di atti d’ufficio e morte come conseguenza di altro reato. Sono questi i capi di imputazione per i quali la Procura di Genova torna a indagare sulla morte di Roberto Molinari, il clochard ucciso la notte del 12 settembre di un anno fa dal compagno di cella Roberto Gervasio.

La riapertura del fascicolo bis è nata dall’esposto depositato in Procura dal garante regionale per i detenuti Doriano Saracino. “Ho segnalato alla Procura che già nei giorni precedenti c’erano state minacce verso Molinari e che in diversi modi i detenuti avevano cercato di segnalare a chi vigilava tali fatti – spiega Saracino – La notizia mi è arrivata da fonti diverse ed in particolare da due detenuti che non avevano modo di conoscersi. Reputo però che si tratti di elementi già noti alla Procura”.

Molinari, una vita da clochard ‘mite, che era in carcere per un cumulo di pene (piccoli furti nei supermercati), era stato picchiato a morte da Gervasio, massacrato con la gamba di un tavolino.

Ma Gervasio era un detenuto violento, come era emerso dalla stessa ordinanza di custodia cautelare che conteneva i primi atti di indagine. Molinari era già stato picchiato due giorni prima, il 10 settembre, da Gervasio, come accertato dallo stesso medico del carcere. E il comandante della sezione aveva deciso di convocare i due detenuti il 13 settembre, troppo tardi.

Gervasio la sera dell’omicidio aveva litigato con un detenuto straniero recluso nella cella di fronte che non voleva dargli l’ennesima sigaretta, lo aveva minacciato di morte e poi se l’era presa con Molinari insultando il suo compagno di cella perché non chiedeva mai le sigarette e doveva farlo sempre lui. Secondo la testimonianza del detenuto italiano intorno a mezzanotte aveva già sentito urlare Molinari “Ahia, così mi fai male” mentre Gervasio urlava. L’uomo aveva anche visto Gervasio spaccare le gambe di un tavolino e aveva avvertito lo straniero minacciato da Gervasio: “Fai attenzione che domani secondo me ti vuole far male”. Invece Gervasio ha scatenato la sua folle rabbia con il povero Molinari, mentre qualche ora più tardi si era messo a dormire.

Sempre il vicino di cella ha raccontato agli investigatori della squadra mobile che “una volta ha cercato di ammazzare un compagno di cella con una penna mentre dormiva”.

Gervasio era un detenuto violento e pericoloso. Nella relazione del carcere Gervasio viene ritenuto un “soggetto insofferente alla coabitazione per picchi di instabilità caratteriale manifestatasi in più circostanze in scontri verbali e fisici con i diversi ristretti con i quali era stato ubicato successivamente all’ingresso in istituto”, ma secondo il carcere la convivenza con Molinari non era stata problematica fino al pestaggio nella notte del 10 e poi all’omicidio avvenuto oltre 24 ore dopo. Secondo l’esposto del Garante le segnalazioni degli altri detenuti della sezione avrebbero dovuto essere prese in considerazione e così il brutale omicidio forse avrebbe potuto essere evitato.