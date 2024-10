Turismo, da Regione Liguria un milioni per la tutela dei parchi regionali

Genova. “Sono attualmente in fase di approvazione presso la Conferenza Stato-Regioni numerosi progetti che riguardano la conservazione ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale delle aree protette per i quali la Regione ha stanziato oltre 1 milione di euro”. Lo annuncia l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori auspicando che i progetti “vengano portati avanti senza ritardi, per consentire l’avvio degli interventi e l’assegnazione definitiva delle risorse entro i primi mesi del 2025”.

La Regione Liguria, attraverso l’impiego delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt) 2024, conferma dunque il suo impegno nella tutela e valorizzazione dei Parchi Regionali, riconoscendone l’importanza cruciale per la promozione di un turismo sostenibile e di qualità.

“Questi investimenti – aggiunge Sartori – dimostrano la volontà della Regione di preservare il patrimonio naturale, garantendo allo stesso tempo nuove opportunità per il settore turistico, che potrà beneficiare di un’offerta più sicura, sostenibile e accessibile. La bellezza naturale dei nostri parchi, unita a un approccio attento alla sostenibilità, permette di attrarre un numero crescente di visitatori, contribuendo così all’economia locale e al benessere delle comunità”.

Nel dettaglio, le risorse saranno distribuite a supporto dei seguenti interventi: 1. Parco dell’Antola (Promozione e valorizzazione dei centri di fruizione e dei paesaggi naturali e culturali del parco: valore totale 377.800 euro, contributo Funt richiesto 188.900 euro); 2. Parco dell’Aveto (Progetto “Cavalli selvaggi del Parco dell’Aveto” per la conservazione e valorizzazione della fauna locale: valore totale: 400.000 euro, contributo Funt richiesto 200.000 euro); Parco dell’Aveto (Interventi di riqualificazione della Miniera di Gambatesa, per la valorizzazione turistica del sito storico: valore totale 40.000 euro, contributo Funt richiesto 20.000 euro); 4. Parco di Portofino (Ripristino ambientale dell’area boscata in località Montepollone: valore totale 100.000 euro, contributo Funt richiesto 50.000 euro); 5. Parco di Portofino (Messa in sicurezza dei percorsi denominati Via dei Tubi e Passo del Bacio, itinerari escursionistici tra i più frequentati della regione: valore totale 100.000 euro, contributo Funt richiesto 50.000 euro); 6. Parco delle Cinque Terre (Creazione di un portale per la gestione predittiva dei flussi turistici, a supporto dello sviluppo di un turismo sostenibile: valore totale 800.000 euro, contributo Funt richiesto 400.000 euro); 7. Parco Alpi Liguri (Lavori di ripristino e messa in sicurezza dello storico Sentiero degli Alpini, nel gruppo montuoso Toraggio-Pietravecchia, Comune di Pigna IM: valore totale 260.362,18 euro, contributo Funt richiesto 130.181,09 euro); 8. Parco Alpi Liguri (Lavori di ripristino e messa in sicurezza del Sentiero Cascate dell’Arroscia, Comune di Mendatica IM: valore totale 41.000 euro, contributo Funt richiesto 20.500 euro).

In totale, i progetti presentati ammontano a un valore complessivo di Euro 2.119.162,18, con un contributo richiesto pari a Euro 1.059.581,09.