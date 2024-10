Diecimila euro per far arrivare la famiglia dal Sud America, ma è una truffa: denunciato titolare di un’agenzia di viaggi

Genova. Hanno promesso a un’amica di occuparsi dell’iter burocratico necessario a far arrivare in Liguria i genitori, residenti in Sudamerica, ma era una truffa. A denunciarli, un uomo e una donna di 30 e 40 anni, sono stati i carabinieri di Rossiglione.

I militari sono intervenuti dopo che la vittima aveva versato già 10.000 euro alla coppia, 6.000 euro tramite bonifico e il restante in contanti. La donna ha raccontato di avere chiesto aiuto ai due amici perché l’uomo, titolare di un’agenzia viaggi di Sampierdarena, aveva promesso di potersi occupare di tutti i documenti.

Quando i genitori della donna sono arrivati in aeroporto per partire, però, sono stati bloccati perché non risultavano in regola con i documenti. Da qui la denuncia ai carabinieri, che a loro volta hanno rintracciato e denunciato i due.