“Suo figlio ha avuto un incidente”, truffa a un’anziana sventata dal vicino di casa

Genova. Ha ricevuto la classica telefonata in cui le si diceva che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale, ma questa volta il raggiro, finalizzato a farsi consegnare denaro e gioielli, è stato bloccato sul nascere: le urla e i pianti disperati della vittima, una donna di 84 anni, sono stati sentiti da un vicino di casa che è accorso in suo aiuto e ha capito che era finita nel mirino di un truffatore.

È successo nei giorni scorsi, a intervenire i carabinieri del comando provinciale di Genova, allertati proprio dal vicino di casa dell’anziana donna. L’uomo è riuscito a ricostruire che qualcuno aveva telefonato alla pensionata spacciandosi per appartenente alle forze dell’ordine e le aveva chiesto quanto denaro aveva in casa. La donna, nel panico, aveva acconsentito a consegnare 550 euro in contanti e i gioielli custoditi nell’appartamento.

Il vicino l’ha convinta a chiudersi in casa e a non aprire a nessuno, poi ha chiamato il 112. Il truffatore, un 26enne campano, è stato individuato e fermato all’uscita dell’edificio dai carabinieri, che pattugliavano la zona in borghese, mentre cercava di allontanarsi a mani vuote.

I militari, una volta entrati in casa con il vicino, hanno potuto constatare che la donna aveva già preparato sul tavolo della cucina quanto richiesto dal truffatore.