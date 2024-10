Trovati su un’auto a noleggio mai restituita, a bordo orologi e gioielli: coppia denunciata

Genova. La Polizia di Stato ha denunciato due italiani, un 44 enne di fuori provincia e una 31enne genovese, per ricettazione in concorso. Inoltre l’uomo è stato anche denunciato per appropriazione indebita. Ieri pomeriggio gli agenti di una volante fermato un’autovettura di proprietà di una compagnia di noleggio segnalata qualche

giorno come rubata.

A bordo del mezzo i poliziotti hanno identificato la coppia scoprendo che il 44enne l’aveva noleggiata senza mai restituirla. Inoltre, gli agenti hanno notato una scatola portagioie, nascosta sotto il sedile del passeggero, che conteneva svariati gioielli tra orologi, collane e bracciali, presumibilmente in oro.

Entrambi, con svariati precedenti di polizia, sono stati denunciati. L’auto è stata restituita alla compagnia di noleggio. In corso ulteriori accertamenti sulla provenienza dei monili.