Tricapodanno 2024, Comune di Genova lancia gara europea da 820mila euro

Genova. Saranno tre serate di appuntamenti, con due concerti in piazza e la classica maratona di spettacolo e musica in attesa della mezzanotte, a dare vita al nuovo “Tricapodanno” che il Comune di Genova si appresta a organizzare per festeggiare in piazza l’arrivo del nuovo anno. Un triplice evento per il quale l’amministrazione comunale ha indetto una gara europea per l’affidamento dei servizi di organizzazione e realizzazione con una base di 820 mila euro divisi in due lotti.

Secondo quanto emerge dalle carte della determinazione dirigenziale i concerti – sempre a fruizione gratuita per gli spettatori – saranno il 28 e il 29 dicembre, formando il lotto 1 del bando dal valore di 165mila euro. La serata di San Silvestro – parliamo quindi del veglione del 31 dicembre – avrà un budget più consistente con 655 mila euro messi a disposizione del Comune di Genova. Nel pacchetto del bando di gara sono comprese le spese relative la progettazione tecnica, il montaggio del palco, l’allestimento dell’area backstage, la direzione artistica dell’evento, la produzione e la messa in onda su emittente televisiva nazionale (o internazionale), gli oneri organizzativi e il piano di comunicazione che comprenda almeno 40 passaggi televisivi e almeno due conferenze stampa.

Ancora da capire quali saranno gli ospiti e gli artisti coinvolti in questa nuova edizione del Tricapodanno. L’anno scorso il triplice evento era costato 1,2 milioni di euro ed era stato prodotto da Mediaset e trasmesso in diretta su Canale 5, mentre l’anno precedente poco più che 700 mila euro.

Ill Capodanno in Musica del 2023, condotto da Federica Panicucci, aveva totalizzato oltre 2,6 milioni di spettatori con uno share del 18,14% nella fascia della prima serata (fino all’una). Un risultato che però non era riuscito a competere con L’anno che verrà su Rai1 che aveva registrato 6,2 milioni di telespettatori e uno share del 40,06%. Televisione a parte, la serata conclusiva del Tricapodanno dell’anno scorso aveva fatto registrare, secondo le stime ufficiali di Regione Liguria, circa 40mila presenze in piazza.