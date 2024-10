Trenitalia presenta il nuovo brand “Regionale”: livrea verde per i treni locali anche in Liguria

Genova. Nasce Regionale, il nuovo brand che i passeggeri troveranno sui treni di Trenitalia muovendosi nella propria città o regione. Anche i treni in servizio in Liguria cambieranno livrea e diventeranno verdi, “per definire un approccio semplice e orientato alla sostenibilità”.

Le novità del nuovo brand sono state presentate oggi presso la stazione di Roma Ostiense dall’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi, in concomitanza con una giornata di gravi disagi dovuti a un guasto nel nodo di Roma che ha costretto a cancellare un centinaio di treni e ha generato ritardi a catena anche per Intercity e Frecce in servizio in Liguria.

In Liguria, ricorda Trenitalia, è già stato completato il rinnovamento della flotta regionale con la consegna di 48 nuovi treni, come sottoscritto nel contratto di servizio con la Regione Liguria consentendo così il netto abbassamento dell’età media dei treni quotidianamente a disposizione di pendolari, turisti e cittadini.

“La flotta regionale sarà facilmente riconoscibile da questa nuova livrea: il verde è il colore della sostenibilità, caratteristica principale dei nuovi treni che vantano anche elevatissimi standard di sicurezza e comfort come un maggiore spazio per le gambe, postazioni per le bici, rete Wi-Fi e prese Usb – commenta l’assessore regionali ai Trasporti Augusto Sartori, oggi a Roma -. L’acquisto dei nuovi treni, l’ammodernamento del reticolo manutentivo, il revamping e il restyling della flotta esistente hanno comportato investimenti significativi per un valore complessivo di 557,9 milioni di euro, di cui 518,1 milioni a carico di Trenitalia e 39,8 milioni a carico della Regione Liguria”. La flotta dei 48 nuovi treni è composta da 5 Jazz, 15 Pop e 28 Rock a cui vanno aggiunti i 20 Vivalto a 5 o 6 carrozze trainate da locomotore 464.

A livello nazionale sono stati consegnati 500 treni regionali. Entro il 2027 il numero di nuovi convogli supererà quota 700 fra treni elettrici a doppio piano, monopiano e ibridi. Un investimento che, dal 2018 al 2027, ammonta a oltre 7 miliardi di euro per il rinnovo della flotta, ai quali si aggiungono altri 3 miliardi destinati all’implementazione di tecnologie e alla manutenzione avanzata.

“Il lancio della nuova identità e la completa rivisitazione delle livree dei treni rafforzano la fase di grande cambiamento e trasformazione che il trasporto regionale sta attuando. Testimoniano, inoltre, il lavoro svolto con la capacità di saper guardare avanti, in linea con le esigenze di una generazione in movimento tra cambiamento, sensibilità verso i temi ambientali e trasformazione del modo di viaggiare – scrive Trenitalia in un comunicato -. Regionale vuole essere un simbolo fortemente radicato nell’immaginario collettivo di chi viaggia, ma anche una scelta strategica che punta alla valorizzazione di comunità, territori e aree metropolitane, dove fondamentale diventa l’interconnessione con altre modalità di trasporto”.