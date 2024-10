Tre punti per la Sampdoria. Sottil: “Dominio Mantova? Non credo, sette palle goal nitide nostre”

Vittoria della Sampdoria, che entra nella zona playoff salendo a quota 14 punti. 1 a 0 sul Mantova grazie alla rete di Kasami al 61′. Mister Andrea Sottil ha espresso soddisfazione per la prova offerta dalla sua squadra.

“Sono contento della prestazione dei ragazzi, contro una squadra molto organizzata. Abbiamo meritato la vittoria creando molte palle goal nitide andando a fare un pressing feroce. Dobbiamo chiudere la partita però. Quando la partita rimane in bilico in questa categoria non ci sono partite semplici”.

L’allenatore avversario Possanzini ha parlato di partita dominata dal suo Mantova. Sottil snocciola alcuni numeri della partita in risposta: “Gli ho fatto i complimenti. Però ripercorrendo le nostre occasioni faccio fatica a pensare che ci abbiano dominato. Ne ricordo 7 nitide. Non sono assolutamente d’accordo con lui”.

“L’avversario ha un’identità forte – aggiunge -. Il lavoro di Possanzini è stato importante ma la Sampdoria ha meritato perché nel primo tempo si poteva chiudere con due goal in avanti”

Non è stata la miglior partita di Coda, che ha sciupato nella ripresa di testa il colpo che sarebbe stato il definitivo K.O. L’attaccante è stato sostituito: “Scelta tattica, era stanco -commenta Sottil -. Mi serviva un giocatore, Sekulov, che lavorasse sul mediano basso. Borini non è entrato perché ha altre caratteristiche. Per me questa non era la partita di Pedrola, sarebbe entrato se non l’avessimo sbloccata. È un ragazzo straordinario e talentuoso che si sta mettendo a disposizione anche a livello di posizionamento. Sa rompere gli equilibri“.

Vismara titolare al posto di Silvestri: “Ha fatto bene. I giocatori non sono tutti uguali. Li valuto sul campo. Scelta tecnica”. Il Mantova ha protestato per il goal annullato nel finale a Mancuso: “Non c’era il calcio d’angolo sul loro goal annullato e c’era fallo”, commenta Sottil.

Kasami decisivo: “Era ai margini completamente quando sono arrivato. Doveva trovare una condizione ottimale e fisica. E’ un grande uomo, abbiamo avuto un confronto molto onesto. In questo sistema di gioco è molto funzionale. Alle volte non lo vedi ma c’è nei momenti cruciali. E’ un leader positivo come tanti in questo gruppo“.

Tra i migliori in campo c’è stato Meulensteen, autore di una prestazione maiuscola in fase di contenimento ma soprattutto in fase di pressing e di gestione del pallone. Anche oggi non ha convinto Benedetti, sostituito nell’intervallo per Akinsamiro: “Venuti ammonito ti frena quindi l’ho cambiato per Depaoli. Benedetti ha fatto quello che doveva fare. Serviva più propulsione e quindi ho cambiato inserendo Akinsanmiro. Meulensteen è forte e talentuoso. Diverso da Yepes, che ha fatto bene anche lui quando è stato impiegato. Meulensteen sta dimostrando quello che tutti si aspettavano. Un giocatore che sa dare molta qualità ma anche quantità“.