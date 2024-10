Trasporto pubblico a Levante, Bogliolo: “Da dicembre la linea 515 ogni 10 minuti”

Genova. Importanti novità per il trasporto pubblico nel Levante genovese. A partire dai primi giorni di dicembre, la linea bus 515, finora limitata a sole 10 corse giornaliere, sarà potenziata.

Il servizio, con passaggi ogni 10/15 minuti, collegherà direttamente Piazza Tommaseo e i quartieri di Albaro, Sturla, Quarto e Quinto con Nervi, senza cambi di mezzo.

La linea, richiesta a gran voce dal tessuto commerciale e dai residenti di Nervi, permetterà un collegamento diretto tra il centro città e il lungomare di Nervi, risolvendo una delle principali criticità legate ai trasporti pubblici della zona. Il bus, lungo 8 metri e completamente elettrico, partirà da Viale Franchini e terminerà la corsa in Piazza Tommaseo.

Federico Bogliolo, presidente del Municipio Levante, ha espresso la sua gratitudine verso i residenti e il Civ Nervi 2005 per il loro contributo: “Questa soluzione nasce da una forte richiesta del territorio e, grazie all’impegno di tutti, siamo riusciti a trovare le risorse necessarie per ripristinare un collegamento diretto tra Nervi e il centro città. Ringrazio il Civ Nervi 2005 per essersi fatto promotore di questa iniziativa e per il lavoro svolto al nostro fianco, organizzando diversi incontri sia sul territorio che in Comune.”

Bogliolo ha inoltre sottolineato l’importanza del nuovo servizio per migliorare la qualità del trasporto pubblico locale: “Questa nuova tratta risolve finalmente il problema dei lunghi tempi di attesa per chi, fino ad oggi, era costretto a cambiare mezzo per raggiungere l’estremo levante. Siamo soddisfatti di aver dato una risposta concreta alle richieste dei residenti e dei commercianti”.