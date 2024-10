Trasporti, la giunta regionale delibera una penale da oltre 3 milioni a Trenitalia

Genova. La giunta regionale della Liguria ha approvato la delibera che quantifica la penale da applicare a Trenitalia per il mancato rispetto dei livelli minimi di qualità per l’anno 2023.

“La sanzione ammonta ad oltre 3,2 milioni di euro ed è stata comminata come previsto dal contratto di servizio tra Regione Liguria e Trenitalia per i ritardi e le soppressioni dei treni dello scorso anno. Contestualmente è stato deliberato un rimborso di circa 9 mila euro agli utenti in funzione delle domande presentate come bonus da erogare ai pendolari titolari di abbonamento”. Lo annuncia l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori.

Il ‘Bonus Liguria per gli abbonati del trasporto ferroviario regionale’ è in vigore dal 2018 ed è una percentuale di rimborso da riconoscersi ai viaggiatori abbonati quale indennizzo per i casi di mancato rispetto dell’indice di affidabilità del servizio ferroviario regionale. “Il bonus in pratica consiste in uno sconto da applicare in fase di rinnovo dell’abbonamento: da quest’anno abbiamo deliberato l’aumento della percentuale di sconto dal 10 al 20%”, aggiunge Sartori.

