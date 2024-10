Principio d’incendio su traghetto Gnv diretto a Palermo: partenza rimandata di 12 ore

Genova. È partito giovedì mattina intorno alle 11 il traghetto di Grandi Navi Veloci che doveva salpare la notte scorsa in direzione Palermo, e che è stato fermato a causa di un principio d’incendio a bordo.

La nave, come detto, era in partenza mercoledì sera, ma all’accensione delle macchine è partita una scintilla che ha causato un principio d’incendio. Il personale lo ha subito spento, ma il traghetto è stato bloccato in porto in attesa delle verifiche da parte della Capitaneria di Porto e del Rina.

Il nulla osta per la partenza è arrivato giovedì mattina, 12 ore dopo il previsto. A bordo sono rimasti quasi tutti i passeggeri, con l’eccezione di due persone che hanno rinunciato al viaggio. L’arrivo a Palermo è previsto per la mattina di venerdì alle 5.30.

“Il traghetto Excelsior è ripartito oggi alle ore 10.45 da Genova con destinazione Palermo con a bordo 252 passeggeri e oltre 300 veicoli tra mezzi tra commerciali e auto – fanno sapere da Gnv – Il traghetto è rimasto tutta la notte in porto per le verifiche di prassi a seguito di un minimo principio di incendio tempestivamente rilevato dai dispositivi di sicurezza della nave nella tarda serata di ieri e che è stato prontamente estinto dal personale di bordo secondo le procedure di contenimento conformi agli standard operativi. I passeggeri sono stati prontamente assistiti e costantemente tenuti informati. Nella serata di ieri sono stati offerti acqua e snack a titolo gratuito e altrettanto gratuitamente saranno offerti i pasti di oggi e la colazione di domattina La compagnia si dichiara dispiaciuta per il disagio subito e assicura che sarà offerta ogni forma di tutela e rimborso come previsto dalla normativa. La nave è prevista arrivare a Palermo nella prima mattinata di domani”