Pioggia, incidenti e manifestazioni: mattinata da incubo per la viabilità da Staglieno a Sampierdarena

Genova. Mattinata da incubo per la viabilità cittadina tra pioggia, manifestazioni e incidenti. I maggiori problemi nella zona di Staglieno e di Marassi, dove la concomitanza con il mercato settimanale ha reso la situazione ancora più complessa.

I primi problemi intorno alle 7 in via Piacenza, all’altezza delle Gavette, dove un uomo è stato investito da un’auto. Nell’impatto non è rimasto gravemente ferito, e dopo essere stato soccorso da ambulanza e automedica è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale San Martino. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità in direzione centro, aggravate da un secondo incidente con un ferito (lieve) avvenuto poco prima delle nove all’altezza di ponte Carrega.

La pioggia e il mercato rionale hanno invece causato una sorta di “tappo” tra corso Sardegna e corso De Stefanis, sempre in direzione centro città, complice la presenza di numerose auto in strada a causa del maltempo, e nel tunnel di via Canevari in direzione mare. Numerose le segnalazioni condivise sui social nei gruppi dedicati alla viabilità, con diverse persone che hanno segnalato di essere bloccate nel traffico.

Situazione difficile anche nel ponente cittadino per il presidio dei lavoratori portuali, con blocco dei mezzi pesanti ai varchi di San Benigno e Albertazzi, a Sampierdarena. Code e rallentamenti si sono rapidamente formati anche in lungomare Canepa e sulla Guido Rossa, con ripercussioni anche all’uscita dell’autostrada.