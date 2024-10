Genova. I vigili del fuoco stanno cercando un uomo che sarebbe scomparso sulle alture di Arenzano, in via Pecorara, nella zona di Terralba. Sul posto anche il 118. Si tratta di un ristoratore della zona di 62 anni, Davide Violin. A dare per prima l’allarme è stata la moglie Lucia Ferrari.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine anche diversi residenti della zona avrebbero visto alcune auto, un paio almeno che venivano inghiottite da questo piccolo rivo che si trova in via Pecorara e che si sarebbe gonfiato a causa delle piogge copiose cadute in queste ore.

Sul posto sono arrivati anche una squadra di sommozzatori e una squadra alluvionale, sempre dei vigili del fuoco genovesi. Attivata anche la capitaneria di porto per le ricerche in mare.

Un’auto sarebbe stata trovata dai sommozzatori travolta dall’acqua. A bordo non c’era nessuno e non è chiaro al momento se si tratti dell’auto di Violin o di una delle altre due parcheggiate e portate via dal rio. Le ricerche sono molto difficili a causa delle condizioni del torrente e anche del buio, ormai calato sulla zona.

La cittadina del ponente, insieme a quella di Cogoleto, è stata interessata nel pomeriggio da un violentissimo temporale autorigenerante che ha provato allagamenti e smottamenti.

Ristoratore inghiottito da un torrente sopra Arenzano: le ricerche

Sempre a causa del maltempo Anas segnala che ci sono attualmente due tratti chiusi aull’Aurelia a Varazze e ad Arenzano. Nel dettaglio, in corrispondenza del km 556,000 – a Varazze – l’interruzione della circolazione, in entrambe le direzioni, si è resa necessaria a causa di fango e detriti (provenienti da un versante attiguo) che hanno coinvolto il piano viabile. Sempre a causa delle intense piogge (preannunciate da allerta meteo arancione) in corrispondenza del km 547,500 è chiusa la tratta stradale in corrispondenza della ‘Galleria Pizzo’. Il percorso alternativo è individuato attraverso l’autostrada A10. La tratta relativa alla Galleria Pizzo è stata poi riaperta intorno alle 18.