Dopo la morte del compagno di vita e l’operazione, il meticcio Tommy cerca una nuova famiglia

Genova. Nel corso della sua breve vita ha già vissuto la separazione dal suo padrone, la vita in strada, la malattia e una complessa operazione. Adesso Tommy, meticcio diventato la “mascotte” della Croce Gialla Animali, che si è presa a cuore il suo destino, sta cercando una casa per sempre.

“Tommy ha vissuto per strada insieme al suo compagno umano, ma dopo la morte del suo amico, si è trovato solo e in difficoltà. È stato poi accolto da Stefan, un altro amico, clochard anche lui che purtroppo sta affrontando problemi di salute e non può più garantire a Tommy la compagnia di cui ha bisogno”, spiegano dalla Croce Gialla, che aveva lanciato una raccolta fondi per sottoporre il cane a un’operazione chirurgica per la rimozione di una massa tumorale che si è rivelata, alla fine, benigna.

All’appello avevano risposto in tantissimi, e per Tommy erano arrivate decine di donazioni che avevano fatto rapidamente raggiungere e superare la cifra necessaria per l’intervento chirurgico e la riabilitazione. Proprio in queste settimane il cane è in fase di recupero, e ha bisogno di una nuova famiglia che lo aiuti offrendogli una casa, stabilità e affetto.

“Se pensi di poter offrire a Tommy una casa e una nuova vita, ti invitiamo a contattarci – è l’appello della Croce Gialla – Naturalmente, faremo delle indagini e colloqui per assicurarci di trovare il miglior abbinamento possibile per lui”.