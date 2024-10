Genova. Alle ore 6:00 circa, sull’autostrada A10 Genova-Savona, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure in direzione Savona, a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante avvenuto nella galleria Varazze Ovest all’altezza del km 29+400.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Sono state soccorse due persone, poi trasportate in codice giallo al pronto soccorso.

Al momento, si registrano 2 km di coda all’interno del tratto chiuso, dove il traffico risulta bloccato, e 3 km di coda in aumento in corrispondenza dell’uscita obbligatoria a Varazze. Ai soli veicoli leggeri diretti verso Savona, si consiglia di uscire alla stazione di Arenzano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A10 alla stazione di Celle Ligure.

Situazione difficile anche sulla A7, dove, nel tratto compreso tra Bolzaneto e il bivio con l’A10, questa mattina poco prima delle 7 si è verificato un altro incidente: un automobilista ha perso il controllo della propria auto andando a sbattere contro le protezioni laterali. Nessun altro mezzo è stato coinvolto e l’uomo è stato medicato sul posto. Ne sono seguite delle code, ora in fase di smaltimemto.