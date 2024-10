Il Teatro Verdi di Sestri Ponente riapre: il 24 ottobre la festa di inaugurazione della nuova stagione

Genova. Lo storico Teatro Verdi di Sestri Ponente riapre i battenti, e per celebrare questo atteso e sperato ritorno organizza una vera e propria festa per “abbracciare Genova” e i suoi tanti affezionati frequentatori.

L’evento, organizzato insieme al Civ Consorzio operatori di Sestri Ponente, è previsto per giovedì 24 ottobre e inizierà alle 18 in piazza Oriani con un aperitivo musicale che vedrà la partecipazione della Filamornica Sestrese Big Band, un’altra colonna portante della vita culturale del grande quartiere di Genova. Sarà presente anche il vicesindaco Pietro Piciocchi, a rappresentare l’amministrazione civica intervenuta in questi mesi per “salvare” lo storico teatro.

“In sinergia con il nuovo gestore, che ringrazio, in questi ultimi mesi siamo riusciti a bruciare le tappe per riuscire a riaprire al pubblico, entro la fine di ottobre, il Teatro Verdi di Sestri Ponente riparte – aveva dichiarato pochi giorni fa il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e Bilancio – Un teatro tra i più belli e storici della nostra città che, in accordo con Boavida Srl, intendiamo trasformare in un polo culturale in grado non solo di ospitare grandi eventi culturali come concerti e spettacoli teatrali, ma di diventare un centro di aggregazione per le tante associazioni sestresi che, con le loro attività al servizio del quartiere, rendono vivo il quartiere di Sestri e tutta la città. Dietro ai lavori in corso, e a quelli che verranno, c’è e ci sarà un investimento economico importante da parte del Comune di Genova, volto a trasformare il Verdi in uno spazio totalmente accessibile dove fare cultura tutti i giorni, in linea con quanto abbiamo già previsto di fare con l’ex cinema Nazionale di Molassana”.

“Siamo entusiasti di annunciare l’inizio di una nuova fase per la cultura genovese con l’apertura del Teatro Verdi, uno spazio che saprà unire cinema, musica e teatro in un modo nuovo, offrendo alla città un luogo di incontro e creatività dalle grandi potenzialità anche in termini numerici – aveva spiegato il nuovo gestore Totò Miggiano di Boavida Srl – Il progetto del Verdi rappresenta una straordinaria opportunità per Genova: non solo per rilanciare uno spazio storico, ma per farne un volano di sviluppo culturale e sociale. Grazie al prezioso supporto del Comune di Genova, il Teatro Verdi potrà finalmente diventare un motore di rigenerazione urbana e culturale, coinvolgendo scuole, istituzioni e realtà territoriali”.

La soddisfazione arriva da tutta la comunità territoriale, che si era letteralmente mobilitata per salvare il proprio teatro. Lo ricorda Sara Tassara (Lista RossoVerde), che in questi mesi è stata in prima linea per risolvere la situazione: “L’intervento del Comune di Genova è stato importante ma non dobbiamo dimenticare le iniziative molto partecipate da tutta la comunità sestrese, con decine di associazioni e cittadini attivatisi – spiega la consigliera municipale – una mobilitazione che sicuramente ha dimostrato l’importanza di questo presidio culturale di Sestri Ponente e che ha giocato un ruolo fondamentale per questo risultato”.