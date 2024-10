Teatro Verdi, l’opposizione in municipio: “Soddisfazione per riapertura, attenzione al futuro del territorio”

Genova. “Le forze politiche del Municipio VI Medio Ponente hanno da sempre sollecitato con forza un intervento risolutivo per garantire il pieno utilizzo del Teatro Verdi, patrimonio storico e culturale di Sestri Ponente. Dal 2018, anno in cui come Giunta Bianchi abbiamo avviato le nostre prime richieste ufficiali al Sindaco Bucci, non abbiamo mai smesso di mantenere alta l’attenzione su un tema fondamentale per la vita sociale e culturale del nostro territorio. Negli anni, il nostro impegno è stato costante, e i numerosi solleciti rivolti all’Amministrazione hanno tenuto viva la necessità di riportare il Teatro Verdi alla sua funzione originaria”.

Questo il commento delle forze politiche di opposizione del Municipio VI Medio Ponente divulgato oggi in una nota stampa congiunta. “L’assemblea pubblica dell’8 febbraio scorso, che visto la partecipazione di oltre 500 persone, ha confermato quanto il tema sia sentito e trasversale, coinvolgendo una vasta fetta della comunità locale, dalle associazioni culturali ai singoli cittadini. È proprio da questo fervore che si è consolidata la volontà di riportare il teatro al centro della vita cittadina; e non è un caso se il bando di assegnaizone del Teatro è stato emanato poche settimane dopo”

“Oggi, come forze di opposizione del Municipio VI Medio Ponente, esprimiamo soddisfazione nel vedere finalmente accolte le nostre istanze, fino alla tanto attesa riapertura del Teatro Verdi. Pur riconoscendo che il percorso non è stato quello di un vero dialogo partecipativo, guardiamo con entusiasmo ai primi passi della nuova gestione. Il Teatro Verdi rappresenta un patrimonio collettivo inestimabile, e il suo rilancio deve essere una vittoria di tutta la comunità di Sestri Ponente e della città di Genova – conclude la nota – Saremo vigili e attenti affinché il Teatro rimanga a servizio del territorio, continuando a essere uno spazio di cultura, di incontro e di crescita per i cittadini. Il nostro impegno non si esaurisce con questa riapertura, ma proseguirà con costanza, per assicurare che il Teatro Verdi continui a essere uno dei cuori pulsanti della vita culturale di Sestri Ponente”