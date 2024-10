Teatro Verdi di Sestri Ponente, prime date ufficiali: il 21 dicembre sarà tappa del tour della band I Hate My Village

Genova. C’è anche il Teatro Verdi di Sestri Ponente tra le sedi del tour degli I Hate My Village. La superband della scena indipendente italiana formata da Adriano Viterbini, Fabio Rondanini, Marco Fasolo e Alberto Ferrari si prepara a tornare dal vivo con una serie di date organizzate da Dna concerti.

Quella genovese è fissata il 21 dicembre e fa un certo effetto vedere Teatro Verdi nella locandina. La nuova gestione firmata da Totò Miggiano, patron del Goa Boa, ha messo a segno i primi colpi.

Le prevendite sono disponibili da giovedì 10 ottobre alle ore 11 su www.dnaconcerti.com.

Ci sarà modo così di ascoltare dal vivo Nevermind The Tempo, l’atteso ultimo album della band uscito a maggio per Locomotiv Records, e immergersi nel suo mondo unico, storto e distorto, visionario e magico, improbabile e allucinato, che nei concerti trova pieno compimento ed esplode con energia.

Bio

Gli I Hate My Village nascono nel 2018 dall’incontro tra Fabio Rondanini alla batteria (Calibro 35, Afterhours) e Adriano Viterbini alla chitarra (Bud Spencer Blues Explosion e molti altri). Accomunati dall’amore per la musica africana (entrambi erano in tour con Bombino e Rokia Traoré) e curiosi di evolverne le sonorità, i due cominciano a provare insieme e ad appuntare le idee per poi registrare con il produttore Marco Fasolo (Jennifer Gentle). In un secondo momento i due coinvolgono Alberto Ferrari (Verdena) alla voce. Nasce così un suono nuovo, unico nel panorama italiano, che prende forma nell’omonimo album d’esordio I Hate My Village (2019, La Tempesta International). Il disco è accolto con entusiasmo dalla stampa e dal pubblico: a dimostrarlo, le numerose ristampe dell’album e il grande successo del lungo tour che li ha portati a calcare palcoscenici di tutta la penisola. Sempre nel 2019 esce I Hate My Bonus Track, Ep con tre canzoni nuove e una versione live del singolo Tony Hawk of Ghana. Nel 2021 la band torna con un nuovo Ep, Gibbone, e un remix di Tony Hawk of Ghana insieme a Cal e Ice. Il 21 marzo 2024 la band pubblica un nuovo singolo, Water Tanks, a cui fanno seguito Artiminime e Jim. I brani anticipano Nevermind The Tempo, il nuovo album uscito il 17 maggio per Locomotiv Records, l’etichetta bolognese nata dalle frizzanti atmosfere del Locomotiv Club di Bologna.