Teatro ragazzi, open day alla Tosse per lanciare la nuova stagione: 32 titoli per 71 repliche

Genova. Un open-day per bambini e famiglie con laboratorio domenica 3 novembre dalle 10 alle 16.30 nei Teatri di Sant’Agostino a ingresso libero. La “Tosse in famiglia”, ricco cartellone dedicato a bambini e ragazzi, si apre quest’anno con una intera giornata di attività da trascorrere insieme agli artisti, per affinare l’arte di essere spettatori prima di dare il via al nuovo calendario di spettacoli.

La stagione è molto ricca e due sono le sedi: nei Teatri di Sant’Agostino in piazza Negri 6 domenica per famiglie alle 16, mentre le matinée per le scuole sono alle 10. Nel Teatro del Ponente sabato per famiglie alle 16 e al mattino per le scuole alle 10 salvo diversa indicazione in fase di prenotazione.

Nella scorsa stagione oltre 21 mila le presenze, quest’anno il cartellone è di 32 titoli, per 71 repliche totali, tra pomeridiane e mattutine.

Un programma ricco ed eterogeneo che porterà in scena le migliori compagnie provenienti da tutta Italia offrendo un viaggio tra le diverse tecniche teatrali, tutto pensato per le giovani generazioni.

Tanti spettacoli e tanti generi diversi, ispirati alle grandi fiabe e ai classici della letteratura, ma anche tanta nuova drammaturgia, per un calendario attento al divertimento e allo stimolo dell’immaginazione ma anche ai grandi temi del presente, per attraversare questo tempo con occhi attenti, orecchie aperte, bocche spalancate dallo stupore e, soprattutto, cuore e mente liberi.

Ad accompagnare il cartellone, laboratori musicali e creativi, eventi collaterali e collaborazioni speciali come Helpcode, che da anni si batte per i diritti dei bambini ed anche per questa stagione allestirà alcuni laboratori domenicali a teatro sui diritti dei bambini e porterà questi appuntamenti all’interno delle scuole,

Emergency, che mette a disposizione 10 laboratori specifici per fasce d’età che saranno offerti gratuitamente ad alcune classi che parteciperanno ai nostri spettacoli; artisti, associazioni e realtà del territorio per i laboratori che precedono gli spettacoli: Tagesmutter Arcobaleno, Arianna Sortino, Daniela De Blasio, Andrea Corbetta, Gregorio Giannotta , Gisella De Nicolo’ e Paolo Asta, La Forchetta Curiosa e Tiflis per le promozioni speciali Teatro+Pranzo da riservare alle scolaresche.

Prosegue infine l’Operazione Robin Hood, raccolta fondi che da tanti anni permette ai bambini di famiglie in difficoltà di assistere gratuitamente gli spettacoli del cartellone dedicato alle scuole.

I biglietti Robin Hood possono essere richiesti dalle scuole, i centri, le associazioni direttamente all’ufficio scuola del Teatro della Tosse.

La programmazione è a cura di Daniela Ottria. I dettagli dei singoli spettacoli si possono leggere qui.

Il calendario

SONATA PER TUBI (nella foto di apertura)

TEATRO DEL PONENTE Sabato 09 novembre ore 16.00

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 10 novembre ore 16.00

SCARPETTE STRETTE (Pierino e il Lupo)

TEATRO DEL PONENTE Sabato 16 novembre ore 16.00

MOZTRI!

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 17 novembre ore 16.00

IL BAMBINO E LA FORMICA

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 24 novembre ore 16.00

OLTRE QUI

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 1 dicembre ore 16.00

LA CONTA DI NATALE

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 8 dicembre ore 16.00

SOGNI IN SCATOLA

TEATRO DEL PONENTE Sabato 14 dicembre ore 16.00

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 15 dicembre ore 16.00

I TRE PORCELLINI

TEATRI S.AGOSTINO Lunedi 6 gennaio ore 16.00

CAPRICCIOLÓ -IL VIOLINO DI NICCOLÒ

TEATRO DEL PONENTE Sabato 11 gennaio ore 16.00

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 12 gennaio ore 16.00

SONO SOLO (Bolle di Sapone)

TEATRO DEL PONENTE Sabato 18 gennaio ore 16.00

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 19 gennaio ore 16.00

TOMA E CAROLINA

TEATRO DEL PONENTE Sabato 25 gennaio ore 16.00

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 26 gennaio ore 16.00

IL GATTO E LA VOLPE (aspettando Mangiafuoco)

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 2 febbraio ore 16.00

ANIMA BLU dedicato a Marc Chagall

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 9 febbraio ore 16.00

ROSE NELL’INSALATA

TEATRO DEL PONENTE Sabato 15 febbraio ore 16.00

SCIOPERO! Ovvero quella volta che il Lupo smise di lavorare

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 16 febbraio ore 16.00

LUNATIC PARK

TEATRO DEL PONENTE Sabato 22 febbraio ore 16.00

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 23 febbraio ore 16.00

ZANNA BIANCA

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 2 marzo ore 16.00

PIPPI CALZELUNGHE

TEATRO DEL PONENTE Sabato 8 marzo ore 16.00

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 9 marzo ore 16.00

NON TI VEDO, NON MI VEDI

TEATRO DEL PONENTE Sabato 15 marzo ore 16.00

L’ATLANTE DEL TEMPO

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 16 marzo ore 16.00

LA FAVOLA DI PETER

TEATRO DEL PONENTE Sabato 22 marzo ore 16.00

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 23 marzo ore 16.00

RODARISSIMO

TEATRO DEL PONENTE Sabato 29 marzo ore 16.00

FIABE A COLORI

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 30 marzo ore 16.00

PRENDERE IL VOLO

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 06 aprile ore 16.00

BIANCANEVE

TEATRO DEL PONENTE Sabato 12 aprile ore 16.00

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 13 aprile ore 16.00

HAMELIN

TEATRI S.AGOSTINO Domenica 27 aprile ore 16.00

I TRE PORCELLINI

TEATRI S.AGOSTINO 12 e 13 maggio ore 10.00