Teatro di figura, tre eventi di rilievo nazionale nell’anteprima del Festival ‘Testimonianze ricerca azioni’

Genova. In anteprima sul Festival Testimonianze ricerca azioni (in programma dal 5 al 17 novembre) Teatro Akropolis insieme alla sezione italiana di Unima (Unione Internazionale della Marionetta) organizza tre giorni di incontri, a ingresso libero, dedicati al teatro di figura, arte antichissima che attraversa tutte le culture a tutte le latitudini.

Il 17 ottobre alle 16:30 presso il Rettorato dell’Università di Genova (aula Cabella, via Balbi 5) appuntamento con Invisibili invincibili. Burattinai e Burattini, un incontro che è un’occasione straordinaria per conoscere le realtà italiane, francesi e spagnole tra le più interessanti del panorama europeo. Roberto Cuppone introduce Alfonso Cipolla, Maria Dolores Pesce, Carles Cañellas e Clement Peretjako protagonisti di una tavola rotonda che affronta le sfide artistiche e i nuovi orizzonti di ricerca creativa.

Al Teatro Akropolis (via Mario Boeddu 10, Sestri Ponente) il 18 ottobre alle 15:30 Unima Italia cura un incontro dedicato al Teatro di figura in Liguria e dintorni, mentre alle 18 Francesca Cecconi e Alessandro Libertini sono in Dialogo con Claudio Cinelli, una delle figure più eclettiche del teatro italiano con al suo attivo più di cento spettacoli tra teatro di figura, prosa e lirica.

Il 19 ottobre il Teatro Akropolis ospita l’Assemblea generale Unima Italia (evento riservato ai soci).

Ricerca teatrale, rilanciare la riflessione è il seminario, a ingresso libero, condotto da Marco De Marinis in programma il 21 ottobre, ore 16, al Museo Biblioteca dell’Attore (via del Seminario 10). Il seminario ripercorre i momenti principali della ricerca teatrale nel Novecento, chiedendosi che cosa significhi fare ricerca a teatro, dove la si sia fatta e la si faccia ancora oggi, in che termini e secondo quali modalità può essere rilanciata, in condizioni profondamente mutate rispetto al passato anche recente.

Gli appuntamenti sono l’anteprima del Festival Testimonianze ricerca azioni che quest’anno compie 15 anni: dal 5 al 17 novembre in programma 10 prime assolute, 2 prime nazionali, 10 prime regionali, 8 incontri, 5 proiezioni, 1 workshop tra danza, teatro, performance, circo, cinema e musica.

Informazioni e prenotazioni: Teatro Akropolis – via Mario Boeddu 10, Genova Sestri Ponente. Tel: 329 1639577 – Mail: biglietteria@teatroakropolis.com. www.teatroakropolis.com