Teatro, un bando per portare sul palco sei progetti di giovani creativi

Genova. Il Comune di Genova ha lanciato un avviso pubblico per selezionare sei progetti di giovani creativi e trasformarli in spettacoli dal vivo. L’iniziativa, ribattezzata “Start and Go – il teatro si fa impresa”, è alla terza edizione, un progetto di Comune di Genova e Teatro Pubblico Ligure/Sergio Maifredi realizzato in collaborazione con ATeatro ETS, per sostenere la creatività delle compagnie under 30 che intendano mettersi in gioco professionalmente nell’ambito del teatro.

Il bando è rivolto a gruppi composti in prevalenza da giovani di età non superiore ai 30 anni, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo sul territorio nazionale. Non è ammessa la partecipazione di persone singole. L’iscrizione è gratuita su https://www.genovacreativa.it/it/start-and-go e deve avvenire entro e non le ore 23.59 del 4 novembre 2024

Le sei formazioni artistiche che verranno individuate parteciperanno a un percorso di accompagnamento e formazione gratuito e costruito su misura, che si svolgerà nel periodo novembre 2024 – luglio 2025.

La prima fase del progetto prevede tre sessioni di formazione collettiva a Genova, integrate da incontri personalizzati da remoto. Al termine, i sei gruppi riceveranno un contributo a fondo perduto di 5.000 euro per supportare la costituzione in forma associativa e lo sviluppo dei loro progetti, oltre a dare la possibilità di conoscere le azioni, a tema, del Comune di Genova e le molteplici realtà teatrali genovesi.

Successivamente, due delle compagnie selezionate potranno accedere alla seconda fase di formazione, che consiste in un affiancamento tecnico e artistico con il Teatro Akropolis o con il Tiqu – Teatro Internazionale di Quartiere. A conclusione del percorso, i partecipanti presenteranno i risultati dei loro progetti al pubblico e avranno anche diritto a un contributo aggiuntivo di 1.000 euro ciascuno.