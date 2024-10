Taxi, nuovo aumento delle tariffe a Genova: “Prezzi da adeguare ai costi del servizio”

Genova. Aumentano le tariffe dei taxi a Genova. A prevederlo è una delibera approvata dalla giunta comunale che recepisce la “richiesta di aggiornamento avanzata dalle rappresentanze di categoria motivata “dall’aumento dei costi del servizio“, in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle auto, i premi delle assicurazioni e il carburante. L’ultimo ritocco verso l’alto era avvenuto nel novembre 2021. Ora, dopo tre anni, entra in vigore una nuova revisione.

In particolare, prendendo come riferimento l’indice Istat secondo le linee guida fissate dall’Autorità di regolazione dei trasporti, viene applicato un coefficiente del +1,125% a tutte le tariffe chilometriche. Si passerà dunque da 1,20 a 1,35 euro fino al sesto chilometro, da 1,05 a 1,18 euro oltre il sesto chilometro, da 1,60 a 1,80 euro per ogni chilometro extraurbano, da 1,75 a 1,96 euro per ogni chilometro extraurbano oltre il 40esimo. Ma aumenterà anche la tariffa oraria, da 28 a 31,50 euro, in base allo stesso coefficiente.

Restano invariate tutte le altre tariffe. La quota dovuta all’inizio della corsa (il cosiddetto abbassamento tassametro) resta 4,50 euro, mentre la tariffa minima per il percorso urbano rimane di 7 euro, che diventano 15 euro per le corse in partenza dall’aeroporto.

Invariati pure i supplementi: 2,50 euro per il servizio notturno (dalle 22.00 alle 6.00), 2,50 euro per il servizio festivo (dalle 6.00 alle 22.00), 2 euro per le corse da e per il porto e le aree portuali (escluso il Porto Antico), 4 euro per le corse da e per l’aeroporto, 1 euro per ogni bagaglio e animale, 1 euro per ogni persona oltre le prime tre (escluse convenzioni e bambini di età inferiore a dieci anni).

Qui è possibile scaricare la nuova delibera con tutti i prezzi, comprese le tariffe fisse e quelle turistiche.