Tai Chi Chuan, al Porto Antico il Seminario internazionale “Taiji Jing Xiu Tang Union”

Genova. Sabato 12 e domenica 13 ottobre Genova diventerà la capitale mondiale del Tai Chi Chuan grazie al 7° Seminario Internazionale “Taiji Jing Xiu Tang Union” in programma al Centro Congressi del Porto Antico.

L’evento, organizzato dalla Tai Chi Wu ASD – Taiji Jing Xiu Tang Italia, vedrà la partecipazione straordinaria del Maestro Zhou Zhong Fu, il caposcuola e direttore della Taiji Jing Xiu Tang Union di Shanghai che guiderà i partecipanti attraverso i principi fondamentali e le applicazioni pratiche del Tai Chi Chuan stile Wu.

Il Seminario comincerà sabato 12 ottobre alle ore 14.30 con la conferenza inaugurale alla Sala Scirocco, dove è previsto l’intervento di esperti e maestri di fama internazionale su vari aspetti del Tai Chi Chuan, dalla salute al benessere psicofisico. Seguiranno dimostrazioni delle varie forme di Tai Chi Chuan stile Wu.

Si proseguirà domenica 13 ottobre a partire dalle 11.00 con un seminario pratico aperto a tutti dalle 11:00 presso il Modulo 8, con lezioni teorico-pratiche, studio delle applicazioni marziali e sessioni di Tui Shou (esercizi a coppie).

Il Seminario Internazionale “Taiji Jing Xiu Tang Union” offrirà un’opportunità unica per esplorare il Tai Chi Chuan come strumento di salute, benessere e crescita personale. Gli esperti illustreranno i benefici di questa pratica supportati da evidenze scientifiche e la sua applicabilità in diversi contesti, dall’ambito sportivo a quello terapeutico, in un abbraccio virtuale tra Oriente e Occidente.

«Il Seminario Internazionale di Tai Chi Chuan è un’occasione imperdibile, nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, per scoprire o conoscere meglio un’antica disciplina sportiva che, oltre a rappresentare un “ponte spirituale” ideale tra Oriente e Occidente, tra la Cina e la nostra città, consente di promuovere il benessere fisico e mentale di tutti coloro che la praticano – dichiara l’assessore comunale allo Sport e Turismo – Il Seminario vedrà la partecipazione di Maestri di fama internazionale come il celebre Zhou Zhong Fu, che svelerà ad appassionati e curiosi di ogni età e capacità motoria i segreti di una disciplina che sa apportare, come poche altre, indiscutibili benefici al corpo e alla mente. Un appuntamento organizzato dal Maestro Roberto Carretti e dalla sua squadra che consentirà a tante persone provenienti da fuori Genova di entrare in contatto con le eccellenze del nostro patrimonio storico, culturale e paesaggistico, facendo di questo Seminario una vetrina per le infinite bellezze che si possono ammirare nella nostra città».

«Nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport – sottolinea Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico di Genova Spa – siamo particolarmente lieti della scelta degli organizzatori di realizzare ai Magazzini del Cotone un evento di altissimo livello. Il Tai Chi, definito “meditazione in movimento” si sta diffondendo da tempo in Occidente anche grazie ad accurati studi scientifici che ne hanno accertato i suoi benefici per la salute, il suo essere adatto a ogni età e in ogni condizione di forma fisica».

«Abbiamo colto la preziosa opportunità offerta dal progetto Genova 2024 Capitale Europea dello Sport per promuovere uno sport meraviglioso come il Tai Chi ancora troppo poco conosciuto a Genova – spiega il presidente della Tai Chi Wu ASD, rappresentante della Taiji Jing Xiu Tang in Italia e Maestro Roberto Carretti – Siamo felici di proporre alla cittadinanza l’opportunità di provare i vari aspetti dell’universo Tai Chi sia con gli esercizi rilassanti più adatti all’età adulta, sia con quelli marziali che si prestano per i più giovani. Aspettiamo tutti, appassionati e curiosi, il 12 e 13 ottobre al Centro Congressi del Porto Antico».

ISCRIZIONI E PROGRAMMA COMPLETO

La partecipazione ai laboratori pratici è gratuita, previa iscrizione online fino ad esaurimento posti al link https://taichiwu.it/vii-seminario-internazionale-taiji-jing-xiu-tang-union/ dove è possibile consultare anche il programma completo della due giorni.

Il Seminario Internazionale “Taiji Jing Xiu Tang Union” è aperto sia ai praticanti esperti che ai principianti curiosi di scoprire questa affascinante disciplina.