Taekwondo, la Liguria vince il Trofeo Coni 2024

Genova. La Liguria del taekwondo si conferma ai vertici nazionali con il primo posto conquistato al Trofeo Coni, la piccola Olimpiade voluta dal massimo organismo sportivo nazionale per promuovere lo sport e in particolare le discipline olimpiche tra i più giovani.

Teatro della manifestazione, quest’anno, la città di Palermo che ospitato oltre 4.500 tra atleti e coach da tutta Italia, oltre alla comunità di italiani all’estero provenienti da Argentina, Australia, Brasile, Venezuela e Stati Uniti. Nel taekwondo, il team ligure era guidato dai maestri Pietro Fugazza e Simone Tridico e composto da Emanuele Fugazza, Ginevra Piga, Giada Urciuoli, Alisia Zamboni, Mario Andriulli e Luciano Santinelli.

Due le discipline in cui si articolava il torneo, con prove di freestyle (mix tra tecniche marziali e figure derivate dalla ginnastica artistica eseguite a tempo di musica) e combattimento. Nella prima, gli atleti liguri Fugazza e Piga si presentavano da grandi favoriti in virtù dei titoli conquistati nell’ultimo anno in campo nazionale e internazionale e hanno mantenuto le aspettative trionfando sia nelle prove singole che in coppia. Nel combattimento, invece, oro per Urcioli, argento per Zamboni e bronzo per Andriulli.

Un bottino di medaglie che ha permesso alla selezione regionale di issarsi al primo posto nella classifica generale, davanti a corazzate come Lazio e Campania, rispettivamente seconda e terza. “Un risultato di enorme prestigio che chiude un 2024 storico per il taekwondo ligure e ne certifica la crescita continua, un percorso iniziato a giugno con il quarto posto in Coppa Italia e con il primo posto ai Campionati Universitari e che siamo certi ci porterà sempre più in alto” dichiara il presidente del comitato regionale Liguria Bruno Delfino.

Simone Tridico, commissario regionale freestyle, con Emanuele Fugazza e Ginevra Piga, oro a Palermo