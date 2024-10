Taekwondo, Arken Massimo Giovannini argento tra le cinture rosse

Caorle. Si sono svolti sabato 26 e domenica 27 ottobre al Palamare di Caorle, in Veneto, i campionati italiani di taekwondo aperti alle cinture rosse, la Serie B del taekwondo italiano. La competizione ha visto la partecipazione di 400 atleti da oltre 140 società in rappresentanza di 18 regioni.

Una due giorni di sport e spettacolo svoltasi sotto gli occhi, tra gli altri, del Presidente Federale Angelo Cito e del Presidente Onorario Maestro Park Young Ghil e che ha visto brillare le stelle liguri in gara, a partire da Arken Massimo Giovannini, genovese classe 2006 che ha vinto la medaglia d’argento nei 63 kg dopo tre incontri.

Superati i quarti e la semifinale in modo agevole, Giovannini, tesserato per la società Hwasong e studente al Liceo Scientifico M.L. King, si è dovuto arrendere in finale contro l’emiliano Thiam in un incontro molto acceso e deciso sul finale per un solo punto: “Mi è mancata la giusta freddezza negli ultimi 10 secondi di gara, in generale nel terzo round non sono riuscito a calciare in modo preciso cosicché entrassero i punti che mi servivano per aggiudicarmi il titolo” commenta Giovannini, che a Caorle era reduce da un brutto infortunio occorso ad aprile: “Un problema al ginocchio che mi ha portato a rimanere fuori dal tatami per cinque mesi. Anche per questo In gara ero molto teso, erano i miei primi campionati italiani e ci arrivavo dopo un anno difficile, ma appena solo salito sul tatami ho iniziato a sentire sempre di più la confidenza con il terreno di gioco e mi sono sciolto. Dedico questa medaglia a tutte le persone che mi hanno supportato, a chi è salito a Caorle per sostenermi e ai tanti che mi hanno inviato fatto sentire il loro supporto via messaggio, ai miei amici della palestra e a quelli della mia parrocchia. Una dedica speciale per Veronica Monticelli, la mia Sorellona. Non vedo l’ora di tornare in palestra ad allenarmi per ritrovare la mia forma ottimale”.

Per la Hwasong anche una medaglia di bronzo con Matilde Gnecco, nella categoria 57 kg, mentre anche Matteo Cafferata (Polisportiva Città dei Ragazzi) è di bronzo nei 48 kg. A Caorle si sono svolti anche i campionati italiani master riservati agli atleti over 30 anni. Per le società genovesi soddisfazioni da Andrea Marcato (Polisportiva Città dei Ragazzi), oro, e Laura Nicolini (Lanterna Taekwondo) argento.