Svolta vietata con il motorino rubato e il cellulare in mano: minorenne fugge all’alt della polizia locale, fermato dopo un inseguimento

Genova. A bordo di un motorino ha fatto una svolta vietata in via Solimano provenendo da via Adamoli e, vedendo in arrivo gli agenti della locale in servizio in pattuglia moto, anziché fermarsi è fuggito sempre con il mano il cellulare.

E’ successo ieri mattina nel quartiere di Molassana. Le pattuglie sono riuscite a fermarlo poco dopo. Il ragazzo, poi risultato minorenne, è stato fermato da un terzo agente che si è lievemente ferito nel tentare di bloccare lo scooter.

Il giovane ha detto di non sapere chi era il proprietario del motorino, poi risultato rubato. E’ stato portato nella centra operativa di Piazza Ortiz, denunciato e affidato alla madre.