Sviluppo economico, dalla Regione altri 1,9 milioni per la digitalizzazione della logistica

Genova. Ulteriori 1,9 milioni di euro per la digitalizzazione delle imprese della logistica ligure. È quanto stanziato dalla Regione Liguria in aggiunta al milione di plafond del bando, rientrante nell’azione 1.3.7 del PR FESR 2021-2027, che a luglio scorso, alla conclusione del bando, aveva generato l’interesse di 37 imprese.

Con questa integrazione economica, che porta a oltre 2,9 milioni di euro la dotazione complessiva della misura, viene garantita la copertura economica ai 37 progetti presentati, nel caso venissero ritenuti tutti ammissibili da Filse.

Si ricorda che l’agevolazione, concessa sotto forma di un contributo a fondo perduto (a copertura massima del 50% dell’investimento effettuato) consente: l’acquisto di attrezzature e macchinari, software dedicati alla gestione e alla programmazione del processo logistico, mezzi di trasporto ausiliari alle attività (per esempio muletti), veicoli per autotrasporto alimentati in via esclusiva o ibrida da carburanti alternativi alla benzina/gasolio (per esempio GNL, metanolo o idrogeno), prodotti di marketing finalizzati all’ampliamento del mercato (almeno in lingua italiano/inglese) e interventi edili.