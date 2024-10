Suora cerca di far entrare illegalmente un telefonino nel carcere di Marassi

Genova. La polizia penitenziaria ha fermato una suora mentre tentava di introdurre illegalmente un telefono cellulare nel carcere di Marassi durante un incontro autorizzato con i detenuti.

A diffondere la notizia il sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria in una nota. “La religiosa è autorizzata ad incontrare i detenuti come previsto ed è stata colta in flagranza – spiega il segretario regionale della Uilpa Fabio Pagani -. Ci complimentiamo per la brillante operazione per la professionalità della polizia penitenziaria, ma urgono interventi preventivi atti a impedire in origine l’introduzione di oggetti non consentiti e i traffici illeciti che in carcere fruttano il triplo che nel mondo libero. Di certo da una suora non ce l’aspettavamo proprio”.

L’episodio sarebbe avvenuto questa mattina e si conoscono al momento pochi dettagli. Secondo le prime informazioni la religiosa avrebbe regolarmente depositato il suo cellulare all’ingresso nella casa circondariale e avrebbe invece tenuto nascosto un secondo telefono di piccole dimensioni. La pm di turno al momento – si apprende dalla Procura – non sarebbe stata informata del fatto. Per la religiosa è scattata la denuncia per il reato specifico di “introduzione o detenzione di cellulare in carcere” che comporta una condanna da uno a quattro anni di reclusione”.

Una norma introdotta nel 2020 proprio per cercare di arginare il crescente flusso di telefonini che entrano nelle carceri italiane nonostante i controlli.