“Suoni di solidarietà”, sabato a Santo Stefano d’Aveto un evento per i pazienti del Gaslini

Santo Stefano d’Aveto. Il grande cuore della Val d’Aveto per il Gaslini. Arriva Suoni di solidarietà per aiutare l’associazione italiana per la lotta al neuroblastoma. È questo l’evento che il Trial Team Aveto, il Bar pasticceria Marrè e l’associazione Cabanne in festa stanno organizzando per sabato 12 ottobre a Santo Stefano D’Aveto.

Appuntamento a partire dalle 17 in piazza Livellara di fronte al Castello simbolo del paese: “Siamo arrivati alla quarta edizione – spiegano con soddisfazione gli ideatori della manifestazione a scopo benefico – il ricavato della serata verrà devoluto all’associazione che aiuta i piccoli pazienti dell’ospedale Gaslini di Genova”.

Nel corso della serata infatti, si svolgerà l’estrazione a sorteggio di ricchi premi che unitamente al ricavato degli stand, saranno totalmente devoluti a favore dell’associazione.

Il sipario si alzerà intorno alle 17 con l’esibizione dei piloti del Trial Team Aveto, del Motoclub Taro e dei gruppi boscaioli. Alle 19 ci sarà l’apertura degli stand gastronomici gestiti dall’associazione Cabanne in festa.

“Ringraziamo tutte le persone che stanno dando una mano per la realizzazione della serata. Grazie anche agli sponsor che hanno accolto con entusiasmo la proposta e hanno messo a disposizione i premi per la lotteria. Chiediamo alle persone di partecipare numerose perché la causa è importante e benefica”, spiegano gli organizzatori. Oltre al cibo e alla musica, verrà installato un tendone riscaldato per accogliere i partecipanti.