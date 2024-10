Sui sentieri di Portofino di sera si ferisce a una mano, soccorso 37enne

Camogli. Un uomo di 37 anni ferito ad una mano per cause accidentali è stato soccorso ieri sera intorno alle 22 di mercoledì 30 ottobre in località Molini presso l’agririfugio lungo il sentiero fra Pietre Strette e San Fruttuoso.

Raggiunto da una squadra del soccorso alpino e speleologico Liguria, dai Volontari del soccorso di Ruta e dai vigili del fuoco è stato accompagnato a San Fruttuoso, ove è stato prelevato da una motovedetta della guardia costiera che lo ha trasferito a Camogli.

In porto ad attenderlo un’ambulanza dei volontari di Ruta che lo ha trasportato in codice giallo a San Martino.