Genova. Approfittando di un momento di distrazione della vittima gli ha strappato la collanina d’oro dal collo.

E’ successo intorno alle 2 di oggi nel cuore della movida genovese in via San Bernardo. L’autore è un 25enne che è stato intercettato dai poliziotti in via San Lorenzo. trovandolo ancora in possesso della catenina spezzata, poi restituita al legittimo proprietario..

Il giovane è stato arrestato per furto aggravato.