Strade provinciali tra crepe e cedimenti, i consiglieri della val Fontanabuona: “Situazioni che durano da anni”

San Colombano Certenoli. In val Fontanabuona non è ancora finita la conta dei danni per l’ondata di maltempo che, lo scorso giovedì, ha causato allagamenti ed esondazioni soprattutto nel Golfo Paradiso, nel Tigullio e nei relativi entroterra.

A preoccupare è anche la viabilità provinciale, messa a dura prova da frane, cedimenti di terreno saturo d’acqua e smottamenti. Nei giorni scorsi si sono aperte altre crepe sul nuovo asfalto della strada provinciale 32 “del Bocco di Leivi”, a Camposasco, frazione di San Colombano Certenoli, e davanti alla preoccupazione degli abitanti e al concreto rischio isolamento in caso di aggravamento dell situazione, i gruppi di minoranza in Comune hanno presentato una nuova interpellanza alla sindaca Carla Casella e l’hanno inviata al sindaco metropolitano Marco Bucci e al consigliere delegato alla viabilità, Andrea Rossi.

“Non essendo previsti interventi a breve termine c’è davvero il rischio del crollo del tratto stradale, tratto che interessa pure delle proprietà private, con il conseguente rischio dell’interruzione della viabilità provinciale”, sottolineano i consiglieri comunali di Territorio e Sviluppo e Misto-Amadori. Che hanno sollecitato la Città Metropolitana a prevedere interventi concreti anche per il cedimento della carreggiata su un’altra provinciale, la 42 “del Passo di Romaggi”, in prossimità della chiesa di San Stefano di Cichero.

“Situazioni che perdurano da anni e non è più ammissibile attendere che ci sia il crollo se bisogna attendere ancora anni solo per l’ipotetica progettazione del lavoro – concludono i gruppi di minoranza – Di entrambi gli argomenti se ne discuterà nel prossimo consiglio comunale che sarà convocato a breve”.

Nei giorni scorsi un altro cedimento si era verificato sulla provinciale 3 di Crocetta d’Orero, nel territorio del comune di Serra Riccò. Dopo gli interventi da parte dei tecnici della Città Metropolitana l’arteria è stata riaperta a senso unico alternato in attesa della posa delle nuove reti di contenimento.