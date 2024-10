Stelle in Jeans, premiati 10 “artigiani” che hanno forgiato le eccellenze sportive della Liguria

Genova. Dieci eccellenze dello sport “allenato”, dieci guide tecniche speciali in cui si riconoscono i loro atleti, dieci donne e uomini capaci di forgiare talenti che hanno spiccato il balzo verso le vette europee, mondiali e olimpiche. Nell’ambito della “Genova Jeans Week“, Stelle nello Sport, Confartigianato Liguria e Rete Maker hanno organizzato la celebrazione degli “artigiani dello sport“. Dieci personaggi, a cui l’Italia e la Liguria sportiva devono molto per aver operato in direzione della formazione e della crescita di talenti protagonisti agli ultimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Una bella occasione di incontro, nella magnifica cornice di Palazzo Imperiale, nel cuore del centro storico di Genova. Tra gustosi assaggi di prodotti di qualità dell’artigianato ligure, si sono incrociate storie e ritrovati tecnici che in un lungo percorso fatto di competenza, passione e amore per lo sport, hanno portato al successo grandi campioni, molti dei quali protagonisti ai recenti Giochi di Parigi 2024.

Questi i premiati della prima edizione di “Stelle in Jeans“: Davide Ambrosi (coach Genova Nuoto My Sport e, sino al 2020, di Alberto Razzetti), Alessandro Boraschi (CT Nazionale Paralimpica Pesistica), Alessandro Cavallini (per 15 anni guida delle giovanili RN Camogli), Roberto Cirillo (Tecnico GenovaScherma e Nazionale olimpica Spada femminile), Patrizia Giallombardo (DT RN Savona e Nazionale Nuoto Artistico), Luca Leoni (Tecnico Nazionale Pallavolo maschile campione mondiale Under 17), Silvia Pezzati (Ginnastica Andrea Doria e prima allenatrice gemelle Asia e Alice d’Amato), Valter Superina (Tecnico Cus Genova e dei campioni Silvia Salis e Davide Costa), Filippo Tassara (Tecnico Nuotatori Genovesi e di Francesco Bocciardo), Rosario Valastro (Tecnico Marassi Judo e paralimpico a Parigi 2024).

Il progetto Stelle nello Sport, che da 25 anni celebra le realtà sportive della Liguria e promuove i valori dello sport, si è arricchito così di un ulteriore, importante momento dedicato ad allenatori e tecnici, ovvero coloro che “forgiano” i talenti e li accompagnano fino ai grandi palcoscenici internazionali. A consegnare i riconoscimenti, nella serata condotta da Michele Corti, sono state le assessore allo sport Simona Ferro (Regione Liguria) e Alessandra Bianchi (Comune di Genova). Al loro fianco Luca Costi, segretario generale di Confartigianato Liguria, e Gianluca Argiolas, presidente di Rete Maker, ma anche Laura Patrignani, coordinatrice sport dell’ufficio scolastico regionale. Sorrisi e applausi per gli “artigiani dello sport” premiati con cravatte e profumi degli artigiani liguri oltre al “diploma” di Stelle nello Sport e la maglia ufficiale per i 25 anni del progetto che “valorizza lo sport ligure”.

“Una bellissima occasione per premiare chi spesso rimane nell’ombra ma che è un ingranaggio fondamentale del motore dei successi dello sport ligure”, sottolineano Simona Ferro e Alessandra Bianchi. “Nell’anno dei Giochi di Parigi, in cui Genova vive un momento magico legato allo sport, quale Capitale europea, e alla vigilia di Liguria regione europea dello sport, è stato emozionante celebrare chi ha portato tanti campioni ad eccellere alle Olimpiadi e Paralimpiadi. E come abbiamo potuto toccare con mano in questa magnifica serata, sono profondi i valori che animano questi tecnici, maestri di sport e di vita per tutti i talenti che hanno forgiato, al di là dei risultati raggiunti”.

Sul sito www.stellenellosport.com la galleria fotografica e video della serata. “Da sempre celebriamo lo sport e i suoi protagonisti – sottolinea Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport – e ringrazio Luca Costi e Gianluca Argiolas per averci offerto lo spunto per una nuova appassionate iniziativa. I tecnici sono una componente fondamentale del movimento sportivo, al pari di atleti e dirigenti. Siamo orgogliosi di aver iniziato un nuovo percorso per celebrarli nel modo migliore. Questa prima edizione ci ha fatto capire che potremo vivere nei prossimi anni altre importanti occasioni in cui emozionarci con storie di grandi donne e uomini che si sono messi al servizio dello sport“.

STELLE IN JEANS – I 10 ARTIGIANI DELLO SPORT 2024

Davide Ambrosi. Allenatore Genova Nuoto My Sport dal 2005. In questi 2 decenni conduce tre atleti in Nazionale assoluta: Claudia Tarzia, Alberto Razzetti e Davide Nardini. E’ tecnico della Nazionale all’ Energy Standard Cup per due volte, all’ Euro Meet di Eindhoven, agli Europei Juniores a Netanya e alle Universiadi di Napoli nel 2019. Sono circa 60 le medaglie conquistate ai Campionati Nazionali Giovanili e circa 15 in ambito nazionale assoluto, oltre a 2 titoli Europei Juniores (Tarzia e Razzetti)

Alessandro Boraschi. Diploma Isef, insegnante. DT parapowerlifting del Team Italia FIPE dal gennaio 2013. Docente per i corsi Strenght Academy FIPE. Trentasei gare internazionali a guida della Nazionale per un bottino di 57 medaglie di cui 25 ori. Tre titoli mondiali juniores, un argento mondiale senior. partecipazione a tre edizioni dei giochi paralimpici: RIO, Tokyo e Parigi dove arriva la prima storica medaglia per l’Italia. Bronzo per Donato Telesca nella categoria fino a 72 kg con 213 kg di spinta.

Alessandro Cavallini. Ex giocatore di serie A1, allenatore plurimedagliato in ambito giovanile con esperienze nella massima serie, attualmente arbitro. Una vita per la pallanuoto. Cresciuto tra Sori e Recco, è approdato alla Pro Recco, sua squadra del cuore. Poi Rapallo Nuoto e Rari Nantes Camogli dove diventa allenatore e si prende cura delle giovanili per quindici anni (dal 2001 al 2015). Poi la prima squadra della RN Sori e una parentesi nel ruolo di assistente tecnico delle nazionali giovanili nel biennio 2004/2005. La sua attitudine al risultato ed al gioco di squadra hanno fatto della pallanuoto la vera passione ed il fulcro della sua vita; coronata con due belle lauree e la specializzazione in Osteopatia. A 44 anni, Alessandro decide di mantenere viva la sua passione diventando arbitro di gioco ed esplorando un altro punto di vista di quel gioco stupendo che gli aveva fatto venire voglia di fare sport ‘sul serio’ fin da bambino. Tra i talenti forgiati, solo per citare gli ultimi, Andrea Fondelli, Lorenzo Bruni e Nicholas Presciutti, colonne del Settebello a Parigi 2024 e Luca Cupido, medaglia di bronzo con gli USA. E prima di loro Niccolò Figari, due volte campione del mondo.

Roberto Cirillo. Conduce le sue atlete verso vette straordinarie nella Scherma. Bianca del Carretto è campionessa mondiale a squadre ad Antalya 2009 ed europea individuale a Strasburgo 2014. Mara Navarria è campionessa mondiale a Wuxi nel 2018, vincitrice della Coppa del Mondo nel 2019, argento a squadre e bronzo individuale ai Mondiali a Milano 2023, campionessa europea a squadre a Basilea 2024 e oro a squadre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Traguardo condiviso con Giulia Rizzi, anche lei protagonista di un 2024 da favola.

Patrizia Giallombardo inizia giovanissima l’attività di istruttrice di Nuoto nel 1982 con l’Amatori Nuoto Savona. Nel 1983 è aiuto allenatore sotto la guida di Lino Borello. Nel settembre 1986 contribuisce alla costituzione del settore Nuoto sincronizzato presso la Rari Nantes Savona, ricoprendone i ruoli prima di allenatore e poi di direttore tecnico. Con la Rari Nantes Savona vince diciotto titoli nazionali di società. Tra le atlete allenate, spiccano Serena Bianchi (Atlanta 1996 e Sydney 2000), di Clara Porchetto e Alice Dominici (entrambe Sydney 2000), di Giulia Lapi, finalista olimpica nel duo a Pechino 2008 con Beatrice Adelizzi e qualificata nel duo per Londra 2012 insieme a Mariangela Perrupato, dell’emergente singolista Linda Cerruti – già in vasca agli Europei di Budapest 2010 all’età di 16 anni – Costanza Ferro, Domiziana Cavanna, Costanza Di Camillo, Federica Sala e di molte altre atlete di ottimo livello. Sotto la sua guida, la Nazionale cresce gradualmente e in modo costante. Ai Mondiali di Barcellona nel 2013 per la prima volta il duo conquista il sesto posto. Seguono nel 2014 tre argenti e sette bronzi agli Europei di Berlino. Agli Londra, nel 2016, sei bronzi e tre argenti continentali, oltre a due bronzi ai mondiali di Kazan nel 2015. Il coronamento del lavoro svolto si concretizza alle Olimpiadi di Rio de Janeiro eguagliando i migliori risultati della storia con il sesto posto di Linda Cerruti e Costanza Ferro e il quinto posto nell’esercizio a squadre.

Il nuovo quadriennio olimpico vede, ai Mondiali di Budapest 2017, il primo e storico oro di Flamini e Minisini nel duo misto tecnico seguito dall’argento, altrettanto importante, dello stesso Minisini assieme alla Perrupato nel duo libero. Agli Europei di Glasgow, nel 2018, Linda Cerruti conquista la prima medaglia d’argento nel solo che si somma agli altri cinque bronzi e quattro argenti ottenuti dalla nazionale nella stessa competizione. Nel 2019 un nuovo importantissimo risultato si concretizza con la prima medaglia d’argento con l’esercizio squadra routine Highlight e due medaglie d’argento con il duo misto. Alle Olimpiadi di Tokyo, tenute nell’estate del 2021, si confermano e consolidano gli ottimi risultati conseguiti a Rio. Nel 2022 la sua Nazionale conquista cinque medaglie ai Mondiali e dodici agli Europei. Ai Mondiali di Fukuoka 23 risultato storico con l’argento del duo tecnico. Anche il 2024, tra i Mondiali di Doha e le Olimpiadi di Parigi, vede la sua Nazionale brillare.

Luca Leoni. Dopo i tanti anni alla guida della selezione regionale maschile, ecco l’inizio della carriera in ambito nazionale al fianco di Vincenzo Fanizza con cui ha raggiunto vittorie nel campionato mondiale, europeo, universiadi. Senza dimenticare lo scudetto vinto in under 19 con la Colombo Genova e ribadito l’anno seguente con la Materdomini Volley. Il genovese Luca Leoni ha ottenuto quest’anno la guida del progetto di qualificazione del Club Italia e in estate ha messo la firma sul riconoscimento più importante: alla guida della Nazionale maschile under 17 ha conquistato il titolo mondiale grazie al 3-2 in rimonta sull’Argentina.

Silvia Pezzati. Diplomata all’ ISEF di Genova, intraprende il percorso da tecnico della FGI e del CONI fino a diventare Tecnico Federale GAF e Giudice Regionale di 2° grado della FGI.Più volte collaboratrice come tecnico regionale o durante le attività nazionali giovanili, dal 2018 è Direttrice Tecnica Regionale Femminile. Inizia la carriera di tecnico presso l’ Unione Sportiva Sestri Ponente per poi insegnare per 3 anni alla Ginnastica Genova ed approdare nel 2003 alla Società Ginnastica Andrea Doria dove attualmente ancora opera come responsabile dell’ Agonistica Femminile della Sezione Ginnastica. Alcune sue atlete (Giulia Facino, Sara De Martini e Atena Cacace) ottengono successi regionali e nazionali, altre competono nella Serie A italiana (Mayte Cogotzi e Stefania Cevallos Torrez) e la squadra dell’Andrea Doria fino al Campionato Nazionale di Serie B. La sua strada si incrocia con due talenti puri come le gemelle D’Amato, Asia e Alice, e contribuisce a far loro conoscere e amare questo sport e dai primi passi e successi nazionali con il body dell’ Andrea Doria lasciarle andare per vederle spiccare il volo attraverso le medaglie Europee e Mondiali fino al sogno olimpico e alle splendide e storiche medaglie parigine di Alice.

Valter Superina. Da atleta, vanta una maglia con la Nazionale Assoluta e una con la Nazionale Under 20. Detiene tutti i record regionali, di cui quello assoluto superato dal suo allievo Davide Costa (finalista ai Mondiali Under 19) dopo 41 anni. Allena anche Silvia Salis, due volte olimpica, finalista ai Mondiali e agli Europei I suoi atleti sono ventinove volte campioni d’Italia nelle varie categorie e sessanta volte finalisti. Docente scuola media per 42 anni, è anche allenatore benemerito e Quercia al Merito del CONI

Filippo Tassara è allenatore della squadra agonistica della Federazione Italiana Nuoto tra il 1999 e il 2000 e tecnico della Nazionale di Nuoto in Acque Libere tra il 1999 e 2008. Tra i suoi migliori atleti, spiccano Luca Baldini (due volte campione mondiale nella 5 km), Marco Formentini (argento mondiale nella 25 km) ed Edoardo Stochino (bronzo agli Europei e due volte vincitore Coppa del Mondo). Negli ultimi due anni, è responsabile tecnico della squadra di nuoto paralimpico della Nuotatori Genovesi. Nel 2024, a Parigi, il suo atleta Francesco Bocciardo si laurea campione paralimpico per la quarta volta con record stabilito nei 200 stile libero.

Rosario Valastro, presidente e tecnico del Centro Sportivo Marassi Judo, è Maestro Benemerito di Judo e cintura nera 6 Dan. Ricopre vari incarichi. E’ Direttore Sportivo della Federazione Italiana Judo per ciechi e ipovedenti. E’ componente di giunta regionale del Comitato Italiano Paralimpico, responsabile attività giovanile del settore Judo della Fijlkam, organizzatore di Europei, Tricolori Assoluti e 34 edizioni del torneo internazionale “Genova Città di Colombo”. Tra i suoi migliori atleti, ci sono Simone Cannizzaro, quinto alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali 2023, e Rachele Paris, campionessa Italiana in carica 2024, vincitrice di una Coppa Europa e due volte terze in altrettante Coppe Europa.