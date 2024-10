Stalking e maltrattamenti, due uomini in carcere per violazione del divieto di avvicinamento alle ex compagne

Chiavari. Due uomini arrestati e trasferiti in carcere a Chiavari per avere violato le prescrizioni imposte a tutela delle ex compagne, che avevano denunciato stalking e maltrattamenti.

Entrambi gli arresti sono stati condotti dai carabinieri di Chiavari. Il primo ha riguardato un 29enne condannato a 4 anni per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Dopo numerose segnalazioni effettuate dai militari per la violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagna, l’autorità giudiziaria ha emesso un decreto con cui ha disposto la sospensione della misura alternativa e il trasferimento in carcere, dove finirà di suonare la pena.

Il secondo arresto è di un sessantenne, anche lui sorpreso a violare il divieto di avvicinamento all’e compagna. L’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.